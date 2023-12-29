Şaka Gibi Olay: Canlı Yayında Filtreyi Açmayı Unutan Fenomenin Erkek Olduğu Ortaya Çıktı!

Sosyal medya uygulamalarının canlı yayın özelliklerini kullanarak insanlardan hediye ile para toplayan kişiler sık sık gündeme geliyorlar. Alışık olmadığımız şekillerde canlı yayın açarak izleyicilerden hediye ile bağış toplayan kullanıcılardan bir tanesi ise yok artık dedirtti.
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Çin'de yayın yapan bir fenomenin canlı yayında filtre açmayı unutunca erkek olduğu ortaya çıktı.
Kadın kılığına girerek canlı yayında bağış toplayan kullanıcının erkek olduğunun ortaya çıkması ise sosyal medyada bir hayli dikkat çekti.
İşte o canlı yayında yaşanan ve yok artık dedirten olay: 👇
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Zamsalak çok,ona bile düşen olmuştur...