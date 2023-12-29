Şaka Gibi Olay: Canlı Yayında Filtreyi Açmayı Unutan Fenomenin Erkek Olduğu Ortaya Çıktı!

Sosyal medya uygulamalarının canlı yayın özelliklerini kullanarak insanlardan hediye ile para toplayan kişiler sık sık gündeme geliyorlar. Alışık olmadığımız şekillerde canlı yayın açarak izleyicilerden hediye ile bağış toplayan kullanıcılardan bir tanesi ise yok artık dedirtti.