Sahte Evlilik Yaptığı Azerbaycanlı Kadın Tarafından 1 Milyon Dolar Dolandırıldığını Belirten Adam Kriz Geçirdi

'Sokaktan Al Haberi' isimli YouTube kanalının sokak röportajında konuşan bir vatandaş, Azerbaycan vatandaşı bir kadın ile sahte evlilik yaptığını ve ardından da 1 milyon dolandırıldığını söyledi. O vatandaşın yanındaki kişi de yine aynı şekilde 500.000 dolar dolandırıldığını belirtti.