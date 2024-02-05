Sahte Evlilik Yaptığı Azerbaycanlı Kadın Tarafından 1 Milyon Dolar Dolandırıldığını Belirten Adam Kriz Geçirdi

'Sokaktan Al Haberi' isimli YouTube kanalının sokak röportajında konuşan bir vatandaş, Azerbaycan vatandaşı bir kadın ile sahte evlilik yaptığını ve ardından da 1 milyon dolandırıldığını söyledi. O vatandaşın yanındaki kişi de yine aynı şekilde 500.000 dolar dolandırıldığını belirtti.
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Sahte evlilik nedeniyle 1 milyon dolar dolandırıldığını belirten vatandaş, 'Neden evlendin?' sorusuna ise '1 millet 2 devlet dedik, inandık, güvendik' dedi.
1 milyon dolar dolandırıldığını belirten vatandaş sokak röportajı sırasında sinirlerine hakim olamayarak çıldırdı. O vatandaş o anlarda, 'Benim çocuklarıma el koymuşlar, İlham Aliyev benim çocuklarımı verin. Yeter artık yoksa dünyayı yakarım' dedi.
İşte o anlar: 👇
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