'Pahalı' Algınızı Yerine Getirecek Tost! Dilli Kaşarlı Tost İçin 500 TL Fiyat

İstanbul Kapalıçarşı'da fenomen bir tostçunun yaptığı dilli kaşarlı tostun fiyatı dudak uçuklattı. Çift tırnaklı pide arasına kaşar ve dil koyan tostçu, tostun fiyatının 500 TL olduğunu söyledi.
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Yükselen enflasyon nedeniyle yaşanan hayat pahalılığı her geçen gün artarken, İstanbul Kapalıçarşı'da bir tostçunun yaptığı dilli kaşarlı tost 'pahalı' algımızın geri gelmesine neden oldu.
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Dilin kilosunun bin TL olduğunu söyleyen esnaf iki tırnaklı pide arasına hazırlanan tostun 500 TL olduğunu ve çok talep gördüğünü belitti. Sosyal medya kullanıcıları tostu pahalı buldu. İşte o görüntüler; 📹
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