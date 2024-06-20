Görüş Bildir
Haberler
Video
'Pahalı' Algınızı Yerine Getirecek Tost! Dilli Kaşarlı Tost İçin 500 TL Fiyat

'Pahalı' Algınızı Yerine Getirecek Tost! Dilli Kaşarlı Tost İçin 500 TL Fiyat

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.06.2024 - 12:10

İçerik Devam Ediyor

İstanbul Kapalıçarşı'da fenomen bir tostçunun yaptığı dilli kaşarlı tostun fiyatı dudak uçuklattı. Çift tırnaklı pide arasına kaşar ve dil koyan tostçu, tostun fiyatının 500 TL olduğunu söyledi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yükselen enflasyon nedeniyle yaşanan hayat pahalılığı her geçen gün artarken, İstanbul Kapalıçarşı'da bir tostçunun yaptığı dilli kaşarlı tost 'pahalı' algımızın geri gelmesine neden oldu.

Yükselen enflasyon nedeniyle yaşanan hayat pahalılığı her geçen gün artarken, İstanbul Kapalıçarşı'da bir tostçunun yaptığı dilli kaşarlı tost 'pahalı' algımızın geri gelmesine neden oldu.

Dilin kilosunun bin TL olduğunu söyleyen esnaf iki tırnaklı pide arasına hazırlanan tostun 500 TL olduğunu ve çok talep gördüğünü belitti. Sosyal medya kullanıcıları tostu pahalı buldu. İşte o görüntüler; 📹

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
5
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın