Kanye West ve Bianca Censori'nin Paris Kombini Gündemde

Türkiye ve dünya magazininde sıklıkla giydikleri kıyafetlerle gündem olan ünlü rapci Kanye West ve eşi Bianca Censori Paris'te görüntülendi. Görüntülerde West'in arıcı elbisesine benzer yüzü kapalı bir kıyafet giydiği, Censori'nin ise mayo ile onun yanında yer aldığı görüldü.
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Dünya kamuoyunda eşi Bianca Censori'yi 'açık' kıyafetler giydirerek teşhir ettiği gerekçesiyle büyük tepki toplayan ünlü rapci Kanye West bu defa Paris'te görüntülendi.
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Kameralar önünden geçen West'in üzerinde yüzünü dahi kapatan tulum benzeri bir kıyafet olduğu görülürken, Censori'nin ise mayo giydiği anlar kameralara yansıdı.
İşte o anlar; 📹
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