Görüş Bildir
Haberler
Video
Kanye West ve Bianca Censori'nin Paris Kombini Gündemde

Kanye West ve Bianca Censori'nin Paris Kombini Gündemde

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.06.2024 - 11:15

İçerik Devam Ediyor

Türkiye ve dünya magazininde sıklıkla giydikleri kıyafetlerle gündem olan ünlü rapci Kanye West ve eşi Bianca Censori Paris'te görüntülendi. Görüntülerde West'in arıcı elbisesine benzer yüzü kapalı bir kıyafet giydiği, Censori'nin ise mayo ile onun yanında yer aldığı görüldü. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dünya kamuoyunda eşi Bianca Censori'yi 'açık' kıyafetler giydirerek teşhir ettiği gerekçesiyle büyük tepki toplayan ünlü rapci Kanye West bu defa Paris'te görüntülendi.

Dünya kamuoyunda eşi Bianca Censori'yi 'açık' kıyafetler giydirerek teşhir ettiği gerekçesiyle büyük tepki toplayan ünlü rapci Kanye West bu defa Paris'te görüntülendi.

Kameralar önünden geçen West'in üzerinde yüzünü dahi kapatan tulum benzeri bir kıyafet olduğu görülürken, Censori'nin ise mayo giydiği anlar kameralara yansıdı.

Kameralar önünden geçen West'in üzerinde yüzünü dahi kapatan tulum benzeri bir kıyafet olduğu görülürken, Censori'nin ise mayo giydiği anlar kameralara yansıdı.

İşte o anlar; 📹

İlgili içerik 👇

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın