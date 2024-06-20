Kanye West ve Bianca Censori'nin Paris Kombini Gündemde

Türkiye ve dünya magazininde sıklıkla giydikleri kıyafetlerle gündem olan ünlü rapci Kanye West ve eşi Bianca Censori Paris'te görüntülendi. Görüntülerde West'in arıcı elbisesine benzer yüzü kapalı bir kıyafet giydiği, Censori'nin ise mayo ile onun yanında yer aldığı görüldü.