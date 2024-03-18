Oynayacak Arkadaş Bulamadığı İçin 4 Kişilik Masada Tek Başına Okey Oynayan Adam

“Canım sıkılıyordu. Bir masaya oturdum, ıstakaları aldım, taşları dizdim. Tek başıma oyun oynadım. Bir tarafta çift okey vardı, diğer tarafta da okey yoktu. Tek başıma bittim, okey atamadım. Benim haberim olmadan arkadaşlar videoya çekmişler, sosyal medyada paylaşmışlar”