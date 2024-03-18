Oynayacak Arkadaş Bulamadığı İçin 4 Kişilik Masada Tek Başına Okey Oynayan Adam

Sivas'ta yaşanan olayda, Ahmet Doğan isimli bir adam oynayacak arkadaş bulamadığı için tek başına okey oynadı.
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Sivas’ın Zara ilçesinde yaşayan Ahmet Doğan'ın tek başına okey oynadığu anları arkadaşları kaydederek paylaşınca görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Okey oynamak isteyen ancak tek başına olan Ahmet Doğan, 4 kişilik masaya dizdiği ıstakaları dolanarak kendi kendine okey oynadı.
"Tek başıma bittim, okey atamadım"
İşte o anlar: 👇
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garip adamcağızı hem de sivas gibi bir yerde yalnız başına bırakmışlar. insanlığınız batsın 😜
Elime bakma lan sen bakıyorsun oğlum