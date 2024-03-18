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Oynayacak Arkadaş Bulamadığı İçin 4 Kişilik Masada Tek Başına Okey Oynayan Adam

Oynayacak Arkadaş Bulamadığı İçin 4 Kişilik Masada Tek Başına Okey Oynayan Adam

oyun Sivas
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 13:50

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Sivas'ta yaşanan olayda, Ahmet Doğan isimli bir adam oynayacak arkadaş bulamadığı için tek başına okey oynadı.

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Sivas’ın Zara ilçesinde yaşayan Ahmet Doğan'ın tek başına okey oynadığu anları arkadaşları kaydederek paylaşınca görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Sivas’ın Zara ilçesinde yaşayan Ahmet Doğan'ın tek başına okey oynadığu anları arkadaşları kaydederek paylaşınca görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Okey oynamak isteyen ancak tek başına olan Ahmet Doğan, 4 kişilik masaya dizdiği ıstakaları dolanarak kendi kendine okey oynadı.

Okey oynamak isteyen ancak tek başına olan Ahmet Doğan, 4 kişilik masaya dizdiği ıstakaları dolanarak kendi kendine okey oynadı.

"Tek başıma bittim, okey atamadım"

"Tek başıma bittim, okey atamadım"

“Canım sıkılıyordu. Bir masaya oturdum, ıstakaları aldım, taşları dizdim. Tek başıma oyun oynadım. Bir tarafta çift okey vardı, diğer tarafta da okey yoktu. Tek başıma bittim, okey atamadım. Benim haberim olmadan arkadaşlar videoya çekmişler, sosyal medyada paylaşmışlar” 

İşte o anlar: 👇

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Nurettin Bayar

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Malum Şahıs

garip adamcağızı hem de sivas gibi bir yerde yalnız başına bırakmışlar. insanlığınız batsın 😜

ömer

Elime bakma lan sen bakıyorsun oğlum