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"Osmanlı'da İçki Yoktu" Diyen Tarihçiye Abdülhamit'in Torununun Açıklamaları Hatırlatıldı

"Osmanlı'da İçki Yoktu" Diyen Tarihçiye Abdülhamit'in Torununun Açıklamaları Hatırlatıldı

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 09:35

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Akit TV'de yayınlanan 'Kırmızı Masa' programında tarihçi Ahmet Şimşirgil,  'Abdülhamit döneminde yabancı konuklar için bile saraya içki giremezdi' dedi. Sosyal medyada Abdülhamit'in torunu Ertuğrul Osman'ın sözleri hatırlatıldı.

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Akit TV'de yayınlanan "Kırmızı Masa" programının geçtiğimiz yıllarda konuğu yazar ve tarihçi Ahmet Şimşirgil'di.

Akit TV'de yayınlanan "Kırmızı Masa" programının geçtiğimiz yıllarda konuğu yazar ve tarihçi Ahmet Şimşirgil'di.

Şimşirgil'in programda Osmanlı Dönemi ile ilgili verdiği bilgiler yeniden gündem oldu. Moderatörün "Sarayda konuklar için içki bulunur muydu?" sorusuna yanıtı dikkatleri çekti.

Şimşirgil'in programda Osmanlı Dönemi ile ilgili verdiği bilgiler yeniden gündem oldu. Moderatörün "Sarayda konuklar için içki bulunur muydu?" sorusuna yanıtı dikkatleri çekti.

Tarihçi, "Asla içki miçki verilmez" diyerek kesin bir dille reddetti: "Abdülhamit döneminde yabancı konuklar için bile saraya içki giremezdi."

Tarihçi, "Asla içki miçki verilmez" diyerek kesin bir dille reddetti: "Abdülhamit döneminde yabancı konuklar için bile saraya içki giremezdi."

Ancak geçtiğimiz yıllarda bir programda Abdülhamit'in torunu Ertuğrul Osman'ın "Dedem rom içerdi" açıklaması akıllara geldi.

Ancak geçtiğimiz yıllarda bir programda Abdülhamit'in torunu Ertuğrul Osman'ın "Dedem rom içerdi" açıklaması akıllara geldi.

Kullanıcılar HaberTürk'e konuşan Abdülhamit'in torununun açıklamalarını hatırlattı.

Kullanıcılar HaberTürk'e konuşan Abdülhamit'in torununun açıklamalarını hatırlattı.
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tom lee jones

o hulyali rom bakisi hic kacirmam,Bacardi on the rocks yakisirmis kaytanimiza.