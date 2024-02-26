"Osmanlı'da İçki Yoktu" Diyen Tarihçiye Abdülhamit'in Torununun Açıklamaları Hatırlatıldı

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Akit TV'de yayınlanan "Kırmızı Masa" programının geçtiğimiz yıllarda konuğu yazar ve tarihçi Ahmet Şimşirgil'di.
Şimşirgil'in programda Osmanlı Dönemi ile ilgili verdiği bilgiler yeniden gündem oldu. Moderatörün "Sarayda konuklar için içki bulunur muydu?" sorusuna yanıtı dikkatleri çekti.
Tarihçi, "Asla içki miçki verilmez" diyerek kesin bir dille reddetti: "Abdülhamit döneminde yabancı konuklar için bile saraya içki giremezdi."
Ancak geçtiğimiz yıllarda bir programda Abdülhamit'in torunu Ertuğrul Osman'ın "Dedem rom içerdi" açıklaması akıllara geldi.
Kullanıcılar HaberTürk'e konuşan Abdülhamit'in torununun açıklamalarını hatırlattı.
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o hulyali rom bakisi hic kacirmam,Bacardi on the rocks yakisirmis kaytanimiza.