Rasim Ozan Kütahyalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atatürk'e Benzetti!
Rasim Ozan Kütahyalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atatürk'e Benzetti!
Rasim Ozan Kütahyalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, muhafazakar vatandaşlar için ne denli önemli bir figür olduğunu ifade etti. Kütahyalı'ya göre, Erdoğan'ın liderliği ve politikaları, muhafazakar vatandaşları Atatürk'ün yaptığı gibi birinci sınıf yurttaş statüsüne yükseltti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Analizleri ve yorumlarıyla gündemi belirleyen ünlü isimlerden biri olan Rasim Ozan Kütahyalı, Ensonhaber'in YouTube kanalında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.
Son zamanlarda, Türkiye siyasetine dair yaptığı keskin analizlerle dikkatleri üzerine çeken Kütahyalı, Türkiye'nin geçmişini, bugününü ve geleceğini ele aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında çarpıcı yorumlar yaptı.
Kütahyalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, muhafazakar kesim için bir Atatürk figürü olduğunu belirtti.
"Recep Tayyip Erdoğan muhafazakarların Atatürk'üdür" diyen Kütahyalı, muhafazakar kesimi birinci sınıf vatandaş olarak kabul ettiren kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu vurguladı.
Konuya dair düşüncelerini daha da açan Kütahyalı, muhafazakar vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan bağlılıklarının, ona karşı duydukları öfkeye rağmen devam ettiğini belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, başörtüsü konusundaki duruşuyla Türkiye'yi çok farklı bir yere taşıdığını ifade eden Kütahyalı, "Atatürk gibi onları yurttaş yaptı, başörtülü kız iniyor uçaktan polis kaşe basıyor. Bakıyorum laikçi teyze dediğimiz kadınlarla gülüşüyorlar aha toplum alıştı. Üniversite talebesine tahammül edemeyen bir kesim bu noktaya geldi." dedi.
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadelerine şöyle devam etti: "Şu çok doğru bir analiz, bunu ben Türkiye’de biraz yaygınlaştırdım. İlk bunu Ali Bayramoğlu söyledi, Recep Tayyip Erdoğan muhafazakarların Atatürk’üdür. Bu tespiti bir kere herkes yazmalı. Laik kesim de Tayyip Erdoğan’ı okurken Adnan Menderes’ti Özal’dı diye okumamalı."
"Muhafazakarları, dindarları birinci sınıf vatandaş yapmış olan Tayyip Erdoğan’dır. AK Parti’ye kızsa da yerelde ya da orada burada yolsuzluğun dibini bulsa ve görse diyelim işte yerel bir yerde olabilir, olmaması mümkün değil. 20 senede güç yozlaştırır yani bu doğaldır ama ona rağmen Tayyip Erdoğan’dan vazgeçmezler abi." dedi.
"Erdoğan, muhafazakar kesimi Atatürk gibi yurttaş yaptı" diyen Kütahyalı, "Başörtülü kız iniyor uçaktan polis kaşe basıyor. Bakıyorum laikçi teyze dediğimiz kadınlarla gülüşüyorlar aha toplum alıştı. Üniversite talebesine tahammül edemeyen bir kesim bu noktaya geldi, Bunu Tayyip Erdoğan başardı" dedi.
"Ben bir örnek verdim İlker’e, diyelim ki bir tarihçi Atatürk’le ilgili bir belge buldu, hiçbirinizin hoşlanmayacağı bir belge. Vazgeçer misiniz? Geçmeyiz. Laik kesim için Atatürk başka bir sembol, bütün Türkiye için diyebiliriz ama özellikle belli bir kesim Atatürk’ü peygamber gibi görüyor. Burada Tayyip Erdoğan’ın efendim o adam niye oy kaybetmiyor bu kadar enflasyon var. Vazgeçmek istemiyor halkın bir kesimi."
İçeriğin Devamı Aşağıda
İşte o video:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda