Rasim Ozan Kütahyalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atatürk'e Benzetti!

Rasim Ozan Kütahyalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, muhafazakar vatandaşlar için ne denli önemli bir figür olduğunu ifade etti. Kütahyalı'ya göre, Erdoğan'ın liderliği ve politikaları, muhafazakar vatandaşları Atatürk'ün yaptığı gibi birinci sınıf yurttaş statüsüne yükseltti.