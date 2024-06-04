Oğuzhan Uğur, Efsane İsimleri Bir Araya Getirecek 'Saygı 1' Formatını Duyurdu!

Özlem Gürses'ten TRT'ye 'Meme' Tepkisi! 'Öcalan'ın Mektubunu Okutmakta Beis Görmüyorsun, Bunda mı Görüyorsun'

İstanbul’da Bir Şahıs Kız Çocuklarına El Hareketi Çektiği ve Küfür Ettiği Anlarda Kayda Alındı

Birce Akalay'ın "Hakan Kurtaş Bu Sene Hayatın Sürprizi Oldu" Açıklaması "Al Bizden de O Kadar" Dedirtti!