Görüş Bildir
Haberler
Video
Oğuzhan Uğur, Efsane İsimleri Bir Araya Getirecek 'Saygı 1' Formatını Duyurdu!

Oğuzhan Uğur, Efsane İsimleri Bir Araya Getirecek 'Saygı 1' Formatını Duyurdu!

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.06.2024 - 15:54

İçerik Devam Ediyor

Babala TV sahibi Oğuzhan Uğur, ünlü geçidi yaratacak yeni formatı 'Saygı1'i duyurdu. Hazırlanan formata göre, bir müzik türünden seçilen ustanın eserlerini Türkiye'nin önde gelen sanatçıları seslendirecek. Programın ilk konuğunun ise rap müziğin efsane ismi Ceza olacağı duyuruldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Özellikle seçim dönemlerinde yaptığı 'Mevzular Açık Mikrofon' programıyla siyasilerle gençleri bir araya getiren Babala Tv sahibi Oğuzhan Uğur, ünlü geçidi yaratacak yeni programının formatını açıkladı.

Özellikle seçim dönemlerinde yaptığı 'Mevzular Açık Mikrofon' programıyla siyasilerle gençleri bir araya getiren Babala Tv sahibi Oğuzhan Uğur, ünlü geçidi yaratacak yeni programının formatını açıkladı.

Formata göre, farklı müzik türlerinden seçilen efsane isimlerin eserlerini Türkiye'nin önde gelen sanatçıları kendi yorumlarıyla seslendirecek.

Formata göre, farklı müzik türlerinden seçilen efsane isimlerin eserlerini Türkiye'nin önde gelen sanatçıları kendi yorumlarıyla seslendirecek.

Programın ilk konuğunun Rap müziğin efsanesi Ceza olacağı açıklanırken, binlerce kişinin canlı izleyebileceği konserin gelirleri ise bağışlanacak.

Programın ilk konuğunun Rap müziğin efsanesi Ceza olacağı açıklanırken, binlerce kişinin canlı izleyebileceği konserin gelirleri ise bağışlanacak.

Programın ayrıntıları için 👇📹

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın