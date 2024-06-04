Oğuzhan Uğur, Efsane İsimleri Bir Araya Getirecek 'Saygı 1' Formatını Duyurdu!

Babala TV sahibi Oğuzhan Uğur, ünlü geçidi yaratacak yeni formatı 'Saygı1'i duyurdu. Hazırlanan formata göre, bir müzik türünden seçilen ustanın eserlerini Türkiye'nin önde gelen sanatçıları seslendirecek. Programın ilk konuğunun ise rap müziğin efsane ismi Ceza olacağı duyuruldu.
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Özellikle seçim dönemlerinde yaptığı 'Mevzular Açık Mikrofon' programıyla siyasilerle gençleri bir araya getiren Babala Tv sahibi Oğuzhan Uğur, ünlü geçidi yaratacak yeni programının formatını açıkladı.
Formata göre, farklı müzik türlerinden seçilen efsane isimlerin eserlerini Türkiye'nin önde gelen sanatçıları kendi yorumlarıyla seslendirecek.
Programın ilk konuğunun Rap müziğin efsanesi Ceza olacağı açıklanırken, binlerce kişinin canlı izleyebileceği konserin gelirleri ise bağışlanacak.
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