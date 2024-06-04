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ABD Polisinden Otoyolda İlerleyen Bisikletliye Sert Müdahale

ABD Polisinden Otoyolda İlerleyen Bisikletliye Sert Müdahale

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.06.2024 - 14:49

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Yaşanan olaylara sert müdahalesiyle bilinen ABD polisinin otoyolda bisikletle ilerleyen bir kişiye müdahalesi sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde araçtan inen bir memurun bisikletlinin üzerine atlayarak etkisiz hale getirdiği görüldü. 

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Özellikle silahlı suçluların, emre itaatsizlik etmesi halinde geçerli olan katı yasaları uygulayarak ateş açan ABD polisinin, otoyola bisikletle giren bir şahsa müdahalesi gündem oldu.

Özellikle silahlı suçluların, emre itaatsizlik etmesi halinde geçerli olan katı yasaları uygulayarak ateş açan ABD polisinin, otoyola bisikletle giren bir şahsa müdahalesi gündem oldu.

Bisikletle kendilerinden kaçmaya çalışan şahsın üzerine atlayan ABD polisi, şüpheliyi etkisiz hale getirdi. İşte o anlar; 📹

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