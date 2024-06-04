Genç Kadının Aşırı Dürüst Çekilmiş Vlog'u Size Tanıdık Hisler Yaşatıp, Hayat Enerjinizi Çekecek

Evdeki bir gününü ekstra şovlar yapmadan çeken genç kadının videosu sosyal medyada gündem oldu. Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları, kendi rutinlerine benzetti.
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Sosyal medyada paylaşılan parıltılı hayatların aksine, evde bir gününü tüm olağan haliyle kayda alan genç kadının videosu sosyal medyada gündem oldu.
Genç kadının videoya, ev işlerini ve tembellik yaptığı anları koyduğu görüldü. 📹
Genç kadının videosunu oldukça doğal bulan sosyal medya kullanıcıları, benzer videoların gelmesini istedi. 👇
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