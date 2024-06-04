Genç Kadının Aşırı Dürüst Çekilmiş Vlog'u Size Tanıdık Hisler Yaşatıp, Hayat Enerjinizi Çekecek

Engelli Yoluna Araç Park Ederek İşgal Edenlere Engelli Vatandaş Sticker Yapıştırarak Tepki Gösterdi

Fenerbahçe ile Anlaşan Mourınho'yu Ayağının Tozuyla Yakalayan Nusret Gündemde: 'Benim Evim, Senin Evin'