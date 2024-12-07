Oğuzhan Alpdoğan'ın Son Paylaşımı Yine Alkış Topladı: Tarif Vermeyi Seven Pazarcı

Söz konusu toplumu gözlemlemek olunca Oğuzhan Alpdoğan adeta bir mücevher kıymetinde. Sevilen fenomen, toplumda karşımıza çıkan tiplemelere öyle bir hayat veriyor ki takdir etmemek elde değil. Bu defa ise Oğuzhan Alpdoğan'ın hedefinde tarif vermeyi seven pazarcı tiplemesi vardı. Alpdoğan, Instagram hesabından yaptığı o paylaşımla yine alkışları topladı. Gelin, paylaşıma birlikte göz atalım...
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@oguzhanalpdogan41 hesabıyla Instagram'da birbirinden komik paylaşımlar yapan Oğuzhan Alpdoğan, son paylaşımıyla yine tebrik mesajlarını topladı.
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Eğer pazara gidiyorsanız ünlü fenomenin bu tiplemesine muhakkak rastlamışsınızdır. ''Sattığı turşuluk ürünleri ve zeytinin yapılış tarifini veren pazarcı'' notuyla paylaşılan içeriği görünce ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksınız.
İşte, Oğuzhan Alpdoğan'ın pazarcı paylaşımı👇
Oğuzhan Alpdoğan'ın bu paylaşımına çok sayıda yorum geldi👇
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Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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