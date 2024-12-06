Belgesel Gibi Anlattı: Sivas'ta Bir Kişi Kangalı Tuzağa Düşürmeye Çalışan Kurtları Saniye Saniye Kaydetti

Kangal ve kurt arasındaki çekişme bizim insanımıza hep ilginç gelmiştir. Sivas'ta bir amcamız da kurtla mücadeleye etmeye çalışan bir kangalı görüntüledi. Videodaki kurt, kangalı tepeye çekerek diğer kurtla birlikte kangalı boğma peşindeydi. O anları saniye saniye kaydeden kişi, bir yandan kangala yardım etmeye çalışırken bir yandan da olayı sıcağı sıcağına anlattı. Amcanın yorumlamasıyla video bambaşka bir boyut kazanırken, sosyal medyada videoyu izleyenler ''Belgesel gibi izledim'' yorumunda bulundu.