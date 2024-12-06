Belgesel Gibi Anlattı: Sivas'ta Bir Kişi Kangalı Tuzağa Düşürmeye Çalışan Kurtları Saniye Saniye Kaydetti
Belgesel Gibi Anlattı: Sivas'ta Bir Kişi Kangalı Tuzağa Düşürmeye Çalışan Kurtları Saniye Saniye Kaydetti
Kangal ve kurt arasındaki çekişme bizim insanımıza hep ilginç gelmiştir. Sivas'ta bir amcamız da kurtla mücadeleye etmeye çalışan bir kangalı görüntüledi. Videodaki kurt, kangalı tepeye çekerek diğer kurtla birlikte kangalı boğma peşindeydi. O anları saniye saniye kaydeden kişi, bir yandan kangala yardım etmeye çalışırken bir yandan da olayı sıcağı sıcağına anlattı. Amcanın yorumlamasıyla video bambaşka bir boyut kazanırken, sosyal medyada videoyu izleyenler ''Belgesel gibi izledim'' yorumunda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sivas'ta bir amca, kangalı tuzağı düşürmeye çalışan iki kurdu videoya aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Amcanın bir yandan kangala yardım etmeye çalışması ve diğer yandan olayı saniye saniye anlatması sosyal medyada ilgi çekti.
Amcamızın güzide anlatımıyla kayda aldığı o anları şuradan izleyebilirsiniz👇
Şimdi de gelen yorumlara bakalım👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın