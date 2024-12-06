onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Belgesel Gibi Anlattı: Sivas'ta Bir Kişi Kangalı Tuzağa Düşürmeye Çalışan Kurtları Saniye Saniye Kaydetti

Belgesel Gibi Anlattı: Sivas'ta Bir Kişi Kangalı Tuzağa Düşürmeye Çalışan Kurtları Saniye Saniye Kaydetti

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
07.12.2024 - 00:44

Kangal ve kurt arasındaki çekişme bizim insanımıza hep ilginç gelmiştir. Sivas'ta bir amcamız da kurtla mücadeleye etmeye çalışan bir kangalı görüntüledi. Videodaki kurt, kangalı tepeye çekerek diğer kurtla birlikte kangalı boğma peşindeydi. O anları saniye saniye kaydeden kişi, bir yandan kangala yardım etmeye çalışırken bir yandan da olayı sıcağı sıcağına anlattı. Amcanın yorumlamasıyla video bambaşka bir boyut kazanırken, sosyal medyada videoyu izleyenler ''Belgesel gibi izledim'' yorumunda bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sivas'ta bir amca, kangalı tuzağı düşürmeye çalışan iki kurdu videoya aldı.

Sivas'ta bir amca, kangalı tuzağı düşürmeye çalışan iki kurdu videoya aldı.

Amcanın bir yandan kangala yardım etmeye çalışması ve diğer yandan olayı saniye saniye anlatması sosyal medyada ilgi çekti.

Amcanın bir yandan kangala yardım etmeye çalışması ve diğer yandan olayı saniye saniye anlatması sosyal medyada ilgi çekti.

Amcamızın güzide anlatımıyla kayda aldığı o anları şuradan izleyebilirsiniz👇

Şimdi de gelen yorumlara bakalım👇

Şimdi de gelen yorumlara bakalım👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlar da ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın