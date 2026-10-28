32 Yaşında Hayatını Kaybeden Türkiye Mankenler Kraliçesi Aslı Baş'ın Davasında Yeni Gelişme!
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Manken Aslı Baş'ın 2010 yılında Bodrum Yalıkavak'ta hayatını kaybetmesine ilişkin dava yeniden yargılama aşamasında sürüyor. 2020'de tüm sanıklar delil yetersizliğinden beraat etmiş, Yargıtay ise eksik inceleme ve usul hataları gerekçesiyle bu kararı bozmuştu. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki son duruşmada, sanık Ahmet Bayer'in sağlık sorunları ve yaklaşan ameliyatı gerekçesiyle duruşmalardan vareste tutulma talebi kabul edildi; dava 21 Ocak 2027'ye ertelendi.
Aslı Baş'ın ölümüne ilişkin dava, 2010'dan bu yana sürüyor.
Mahkeme 2020'de beraat kararı vermiş, Yargıtay bozmuştu.
Ahmet Bayer vareste tutuldu, silinen mesajlar için teknik inceleme istendi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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