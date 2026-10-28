32 Yaşında Hayatını Kaybeden Türkiye Mankenler Kraliçesi Aslı Baş'ın Davasında Yeni Gelişme!

27 Ekim 2026'daki duruşmada Ahmet Bayer, sağlık sorunları ve yaklaşan ameliyatı nedeniyle duruşmalara katılmak istemediğini belirterek vareste tutulmayı talep etti; mahkeme talebi kabul etti. Dinlenmesi gereken tanıkların bir sonraki duruşmaya getirilmesine karar verildi; adresi bulunamayan tanık olursa Bayer'in o duruşmaya katılması gerekecek. Dosyadaki silinmiş telefon mesajlarının geri getirilip getirilemeyeceği için teknik inceleme yapılmasına da hükmedildi. Duruşmaya sanıklardan Volkan Bayer katıldı; Hakan Bayer, Baş'ın ailesi ve avukatlar mazeretleri nedeniyle katılmadı. Dava 21 Ocak 2027'ye ertelendi.