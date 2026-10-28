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32 Yaşında Hayatını Kaybeden Türkiye Mankenler Kraliçesi Aslı Baş'ın Davasında Yeni Gelişme!

32 Yaşında Hayatını Kaybeden Türkiye Mankenler Kraliçesi Aslı Baş'ın Davasında Yeni Gelişme!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
28.10.2026 - 15:31
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Manken Aslı Baş'ın 2010 yılında Bodrum Yalıkavak'ta hayatını kaybetmesine ilişkin dava yeniden yargılama aşamasında sürüyor. 2020'de tüm sanıklar delil yetersizliğinden beraat etmiş, Yargıtay ise eksik inceleme ve usul hataları gerekçesiyle bu kararı bozmuştu. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki son duruşmada, sanık Ahmet Bayer'in sağlık sorunları ve yaklaşan ameliyatı gerekçesiyle duruşmalardan vareste tutulma talebi kabul edildi; dava 21 Ocak 2027'ye ertelendi.

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Aslı Baş'ın ölümüne ilişkin dava, 2010'dan bu yana sürüyor.

Aslı Baş'ın ölümüne ilişkin dava, 2010'dan bu yana sürüyor.

Model Aslı Baş, Temmuz 2010'da Bodrum Yalıkavak'ta iş insanı Ahmet Bayer'e ait villada hayatını kaybetti. İddianamede Ahmet Bayer ile oğulları Hakan ve Volkan Bayer için nitelikli kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

Mahkeme 2020'de beraat kararı vermiş, Yargıtay bozmuştu.

Mahkeme 2020'de beraat kararı vermiş, Yargıtay bozmuştu.

Yargılama sonunda mahkeme 2020'de sanıkların hepsini delil yetersizliğinden beraat ettirdi. Yargıtay ise dosyanın eksik incelendiğini ve usul hataları bulunduğunu belirterek kararı bozdu; dava yeniden görülmeye başlandı.

Ahmet Bayer vareste tutuldu, silinen mesajlar için teknik inceleme istendi.

Ahmet Bayer vareste tutuldu, silinen mesajlar için teknik inceleme istendi.

27 Ekim 2026'daki duruşmada Ahmet Bayer, sağlık sorunları ve yaklaşan ameliyatı nedeniyle duruşmalara katılmak istemediğini belirterek vareste tutulmayı talep etti; mahkeme talebi kabul etti. Dinlenmesi gereken tanıkların bir sonraki duruşmaya getirilmesine karar verildi; adresi bulunamayan tanık olursa Bayer'in o duruşmaya katılması gerekecek. Dosyadaki silinmiş telefon mesajlarının geri getirilip getirilemeyeceği için teknik inceleme yapılmasına da hükmedildi. Duruşmaya sanıklardan Volkan Bayer katıldı; Hakan Bayer, Baş'ın ailesi ve avukatlar mazeretleri nedeniyle katılmadı. Dava 21 Ocak 2027'ye ertelendi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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