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Herkes Sevgilisiyle Fotoğrafına Bakıyor: Ballon d'Or Çiftleriyle Gündem Olan Yeşil Çizgi Teorisi Nedir?

Herkes Sevgilisiyle Fotoğrafına Bakıyor: Ballon d'Or Çiftleriyle Gündem Olan Yeşil Çizgi Teorisi Nedir?

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
28.10.2026 - 15:40
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70. Ballon d'Or töreninin kırmızı halısından geriye kalan kareler, futbolseverlerden çok ilişki yorumcularının gündemine oturdu. Bir parodi hesabı, Lamine Yamal ile sevgilisi Inés García'nın ve ödülü kazanan Harry Kane ile eşi Kate'in fotoğraflarına yeşil çizgiler çekip teorinin hala yanılmadığını iddia edince sosyal medya ikiye bölündü. Yeşil çizgi teorisi nedir, ne anlama geliyor?

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Yeşil çizgi teorisi, çiftlerin fotoğraftaki duruşundan ilişkide kimin daha bağlı olduğunu okuduğunu iddia ediyor.

Yeşil çizgi teorisi, çiftlerin fotoğraftaki duruşundan ilişkide kimin daha bağlı olduğunu okuduğunu iddia ediyor.

Yeşil çizgi teorisi nedir sorusunun cevabı aslında birkaç yıl öncesine uzanıyor. Kökeni Rivelino adlı bir Twitter kullanıcısının 2020'de attığı tweet'lere dayandırılan akım, 2022 baharında TikTok'a taşınmış ve #greenlinetheory etiketiyle milyonlarca kez izlenmişti. Akımın kuralına göre çiftin poz verdiği bir fotoğrafta iki kişinin de başından ayağına doğru birer çizgi çekiliyor; dimdik duran taraf ilişkide daha bağımsız ve baskın, partnerine doğru eğilen taraf ise daha bağlı ve ilgili sayılıyor.

Teorinin ilk yayıldığı dönemde Will Smith ile Jada Pinkett Smith'in, Kim Kardashian ile Kanye West'in kırmızı halı kareleri tek tek bu çizgilerle incelenmiş, eşine doğru eğilen ünlü erkekler sosyal medyada epey dalga konusu olmuştu. Yıllar içinde unutulmaya yüz tutan bu akımı yeniden alevlendiren ise futbol dünyasının en görkemli gecesi oldu.

Lamine Yamal ile sevgilisi Inés García'nın Ballon d'Or karesine çizilen çizgiler tartışma yarattı.

Lamine Yamal ile sevgilisi Inés García'nın Ballon d'Or karesine çizilen çizgiler tartışma yarattı.

26 Ekim'de Londra'daki London Palladium'da düzenlenen 70. Ballon d'Or töreninde üçüncülükle yetinen ama üst üste üçüncü kez Kopa Kupası'nı kazanan Lamine Yamal, kırmızı halıya Mayıs 2026'dan bu yana birlikte olduğu İspanyol influencer Inés García ile çıktı. Genç yıldız aynı gece Belçikalı influencer Celine Dept'in çak işaretine karşılık vermeyip yanındaki sevgilisini işaret etmesiyle de konuşulmuştu.

Kendini parodi hesap olarak tanıtan Sadiquinho, çiftin fotoğrafında Yamal'ın çizgisini neredeyse dimdik, Inés'inkini ise çapraz biçimde çizdi ve kareyi Kane'in fotoğrafıyla yan yana koyarak 'Yeşil çizgi teorisi hâlâ yanılmıyor' diye paylaştı. Yorumlarda bazı kullanıcılar Yamal ile Inés'in pozunun ilişkinin tutkulu ilk dönemini, Kane ile eşinin sakin duruşunun ise oturmuş bir evliliği yansıttığını savundu. Teoriyi 'tamamen saçmalık' diye niteleyip çizgi omuzdan ele doğru çekilirse çok daha eğik görüneceğini hatırlatanlar da az değildi.

Harry Kane ve eşi Kate'in fotoğrafı sonrası Türkiye'de yeşil çizgi teorisi Grok'a soruldu.

Harry Kane ve eşi Kate'in fotoğrafı sonrası Türkiye'de yeşil çizgi teorisi Grok'a soruldu.

Karşılaştırmanın diğer tarafında Ballon d'Or'u kazanan Harry Kane ile çocukluk aşkı Kate Kane vardı. 2019'da evlenen ve dört çocuk sahibi olan çiftin karesinde Kate'in çizgisi dimdik ilerlerken Kane'in çizgisi eşine doğru hafifçe eğik çizilmişti. Paylaşım Türkiye'ye ulaşınca X kullanıcısı Berkay fotoğrafları alıntılayıp 'bu yeşil çizgi teorisi nedir @grok aydınlat bizi' diye sordu ve Grok teorinin viral bir meme olduğunu, düz duranın daha bağımsız ya da baskın, diğerine eğilenin ise daha ilgili ve bağlı sayıldığını anlatarak 'Bilimsel bir temeli yok, sadece eğlence ve meme için kullanılıyor' yanıtını verdi.

Yorumlar en az teori kadar renkliydi; kimi 'Skolyoz falan mı bakıyorlar acaba' diye dalga geçti, kimi sevgilisiyle çekildiği fotoğraflara hemen bakacağını yazdı, kimi de Yamal'ın ilişkisini anlık bir tutku, Kane'inkini ise sadık ve uzun soluklu bir evlilik olarak yorumladı. Uzmanlar ise akım ilk yayıldığından beri aynı noktada duruyor; beden dili uzmanı Joe Navarro teoriyi 'saçmalık' olarak nitelemiş, psikolog Nancy Sokarno da ilişkide asıl belirleyici olanın çiftin birbirine nasıl davrandığı olduğunu vurgulamıştı.

Yeşil çizgi teorisinde çizgi baştan ayağa çekiliyor, eğimin yönü ilişkideki rolü belirliyor.

Yeşil çizgi teorisinde çizgi baştan ayağa çekiliyor, eğimin yönü ilişkideki rolü belirliyor.

Uzmanların bu itirazlarına rağmen akımın takipçileri, fotoğrafların nasıl okunacağına dair epey ayrıntılı bir kılavuz oluşturmuş durumda. Teoriyi uygulamak için çiftin özellikle poz verdiği bir kare seçiliyor ve iki kişinin de başının tepesinden omurgasını takip ederek ayaklarının ortasına inen birer çizgi çekiliyor; habersizce yakalanan anlar bu okumaya dahil edilmiyor. İki çizgi de dimdik çıktığında ilişkinin eşit ve dengeli olduğu, biri partnerine doğru kıvrıldığında ise o tarafın ilişkiye daha fazla emek verdiği ve karşısındakinin onayına ihtiyaç duyduğu iddia ediliyor.

Akımı asıl tartışmalı hale getiren ise cinsiyete göre değişen yorumları. Teorinin fikir babası sayılan Rivelino, akımı başlatan paylaşımlarında partnerine eğilen erkeğin muhtaç ve güçsüz bir görüntü verdiğini, testi geçen çiftte erkeğin dik durup kadının ona yaslanması gerektiğini savunmuştu; bu yüzden kadının eğilmesi doğal karşılanırken erkeğin eğilmesi alay konusu oluyor. Aynı kareyi tam tersinden okuyup eğilen tarafın partnerini kendine çeken baskın kişi olduğunu söyleyen versiyonlar da sosyal medyada dolaşıyor. Eleştirmenler ise çizginin yönünü boy farkının, topuklu ayakkabının, kamera açısının ve fotoğrafçının yönlendirmesinin kolayca değiştirebildiğini hatırlatıyor; uzun boylu bir partnerin kadraja sığmak için hafifçe eğilmesi bile teoriye göre ilişkinin zayıf halkası sayılmasına yetiyor.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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