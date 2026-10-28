Herkes Sevgilisiyle Fotoğrafına Bakıyor: Ballon d'Or Çiftleriyle Gündem Olan Yeşil Çizgi Teorisi Nedir?
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70. Ballon d'Or töreninin kırmızı halısından geriye kalan kareler, futbolseverlerden çok ilişki yorumcularının gündemine oturdu. Bir parodi hesabı, Lamine Yamal ile sevgilisi Inés García'nın ve ödülü kazanan Harry Kane ile eşi Kate'in fotoğraflarına yeşil çizgiler çekip teorinin hala yanılmadığını iddia edince sosyal medya ikiye bölündü. Yeşil çizgi teorisi nedir, ne anlama geliyor?
Yeşil çizgi teorisi, çiftlerin fotoğraftaki duruşundan ilişkide kimin daha bağlı olduğunu okuduğunu iddia ediyor.
Lamine Yamal ile sevgilisi Inés García'nın Ballon d'Or karesine çizilen çizgiler tartışma yarattı.
Harry Kane ve eşi Kate'in fotoğrafı sonrası Türkiye'de yeşil çizgi teorisi Grok'a soruldu.
Yeşil çizgi teorisinde çizgi baştan ayağa çekiliyor, eğimin yönü ilişkideki rolü belirliyor.
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