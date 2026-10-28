Herkes Sevgilisiyle Fotoğrafına Bakıyor: Ballon d'Or Çiftleriyle Gündem Olan Yeşil Çizgi Teorisi Nedir?

Yeşil çizgi teorisi nedir sorusunun cevabı aslında birkaç yıl öncesine uzanıyor. Kökeni Rivelino adlı bir Twitter kullanıcısının 2020'de attığı tweet'lere dayandırılan akım, 2022 baharında TikTok'a taşınmış ve #greenlinetheory etiketiyle milyonlarca kez izlenmişti. Akımın kuralına göre çiftin poz verdiği bir fotoğrafta iki kişinin de başından ayağına doğru birer çizgi çekiliyor; dimdik duran taraf ilişkide daha bağımsız ve baskın, partnerine doğru eğilen taraf ise daha bağlı ve ilgili sayılıyor.

Teorinin ilk yayıldığı dönemde Will Smith ile Jada Pinkett Smith'in, Kim Kardashian ile Kanye West'in kırmızı halı kareleri tek tek bu çizgilerle incelenmiş, eşine doğru eğilen ünlü erkekler sosyal medyada epey dalga konusu olmuştu. Yıllar içinde unutulmaya yüz tutan bu akımı yeniden alevlendiren ise futbol dünyasının en görkemli gecesi oldu.