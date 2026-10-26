Harry Kane Kimdir? Ballon d'Or'u Kazanan Harry Kane Kaç Yaşında, Nereli? Hangi Takımlarda Oynadı?

Harry Kane 2025-26 sezonunda kulüp ve milli takım dahil 73 gol attı. Bu golün 61'i Bayern Münih formasıyla, 12'si İngiltere formasıyla geldi. Kane'in 61 golü, Avrupa'nın en büyük beş liginde en çok gol atan ikinci oyuncunun 19 gol önüne geçti ve Cristiano Ronaldo'nun 2014-15 sezonundaki 61 golünden bu yana bir oyuncunun bir sezonda attığı en yüksek sayı oldu. Sezonu 8 asistle kapatan Kane, Bayern ile Bundesliga, Almanya Kupası ve Süper Kupa'yı kazandı, ikinci kez Avrupa'nın Altın Ayakkabı ödülünü aldı. Bayern, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde PSG'ye iki maç toplamı 6-5 yenildi. 2026 Dünya Kupası'nda ise İngiltere'nin yarı finale kadar giden yolunda 6 gol atarak Dünya Kupası tarihinin en golcü İngiliz oyuncusu oldu. İngiltere, üçüncülük maçında Fransa'yı yenip bronz madalya kazandı. Kane, 2018 Dünya Kupası'nı da Altın Ayakkabı ile bitirmişti.