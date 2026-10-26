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Harry Kane Kimdir? Ballon d'Or'u Kazanan Harry Kane Kaç Yaşında, Nereli? Hangi Takımlarda Oynadı?

Harry Kane Kimdir? Ballon d'Or'u Kazanan Harry Kane Kaç Yaşında, Nereli? Hangi Takımlarda Oynadı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
27.10.2026 - 02:03
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70. Ballon d'Or töreninde erkekler kategorisinde büyük ödülün sahibi Harry Kane oldu. Harry Kane kimdir? Harry Kane kaç yaşında ve nereli? Harry Kane hangi takımlarda oynadı? Harry Kane bir sezonda kaç gol attı ve hangi ödülleri kazandı? Altın Top'un yeni sahibi Harry Kane hakkında merak edilen her şey bu içeriğimizde.

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Harry Kane kimdir?

Harry Kane kimdir?

Harry Kane İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı ve Bayern Münih'in santraforu olarak aktif futbolculuk hayatına devam ediyor. Tam adı Harry Edward Kane olan golcü, 70. Ballon d'Or töreninde erkekler kategorisinde büyük ödülü alarak 2001'de Michael Owen'dan bu yana Altın Top kazanan ilk İngiliz futbolcu oldu. Harry Kane, 2018'den beri İngiltere'nin kaptanlığını yapıyor ve hem Tottenham'ın hem de İngiltere Milli Takımı'nın tüm zamanların en golcü ismi olarak anılıyor.

Harry Kane kaç yaşında, nereli?

Harry Kane kaç yaşında, nereli?

Harry Kane 28 Temmuz 1993'te İngiltere'nin başkenti Londra'nın Walthamstow semtinde dünyaya geldi. Harry Kane kaç yaşında sorusunun cevabı 33, boyu ise 1,88 metre. Futbola Ridgeway Rovers'ın altyapısında başlayan Kane, kısa süre Arsenal ve Watford altyapılarında da yer aldı ve 2004'te Tottenham'ın altyapısına katıldı. Londralı golcü, kariyerine bu kulüpte santrfor olarak şekillendirdi.

Harry Kane hangi takımlarda oynadı?

Harry Kane hangi takımlarda oynadı?

Harry Kane hangi takımlarda oynadı sorusu, Tottenham ve Bayern Münih ile birlikte dört kiralık durağı da içeriyor. Tottenham altyapısından çıktıktan sonra kiralık olarak Leyton Orient (2011), Millwall (2012), Norwich City (2012-13) ve Leicester City'de (2013) forma giydi. Tottenham'a dönüp takımın golcüsü oldu ve Şubat 2023'te kulübün tüm zamanların en golcü ismi unvanını aldı. Aynı yıl Bayern Münih'e geçen Kane, Premier Lig'de 2015-16, 2016-17 ve 2020-21 sezonlarında gol kralı olmuş ve 2019'da Tottenham ile Şampiyonlar Ligi finalini oynamıştı.

Harry Kane kaç gol attı, hangi ödülleri kazandı?

Harry Kane kaç gol attı, hangi ödülleri kazandı?

Harry Kane 2025-26 sezonunda kulüp ve milli takım dahil 73 gol attı. Bu golün 61'i Bayern Münih formasıyla, 12'si İngiltere formasıyla geldi. Kane'in 61 golü, Avrupa'nın en büyük beş liginde en çok gol atan ikinci oyuncunun 19 gol önüne geçti ve Cristiano Ronaldo'nun 2014-15 sezonundaki 61 golünden bu yana bir oyuncunun bir sezonda attığı en yüksek sayı oldu. Sezonu 8 asistle kapatan Kane, Bayern ile Bundesliga, Almanya Kupası ve Süper Kupa'yı kazandı, ikinci kez Avrupa'nın Altın Ayakkabı ödülünü aldı. Bayern, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde PSG'ye iki maç toplamı 6-5 yenildi. 2026 Dünya Kupası'nda ise İngiltere'nin yarı finale kadar giden yolunda 6 gol atarak Dünya Kupası tarihinin en golcü İngiliz oyuncusu oldu. İngiltere, üçüncülük maçında Fransa'yı yenip bronz madalya kazandı. Kane, 2018 Dünya Kupası'nı da Altın Ayakkabı ile bitirmişti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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