Harry Kane Kimdir? Ballon d'Or'u Kazanan Harry Kane Kaç Yaşında, Nereli? Hangi Takımlarda Oynadı?
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70. Ballon d'Or töreninde erkekler kategorisinde büyük ödülün sahibi Harry Kane oldu. Harry Kane kimdir? Harry Kane kaç yaşında ve nereli? Harry Kane hangi takımlarda oynadı? Harry Kane bir sezonda kaç gol attı ve hangi ödülleri kazandı? Altın Top'un yeni sahibi Harry Kane hakkında merak edilen her şey bu içeriğimizde.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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