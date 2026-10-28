Aziz Yıldırım Arabasına Çarptığı 27 Yaşındaki Gence Sıfır Araba Alacak!

Yıldırım'ın kullandığı araç yol kenarında park halinde duran bir araca çarptı. Çarpmanın ardından aracın arka tamponunun sol köşesi hasar görürken sol stop lambası kırıldı. Kendi aracının ise ise ön sağ kapı, arka sağ kapı ve arka çamurlukta hasar oluştu. Çarptığı aracın onarımının stop lambası dahil 5-7 bin lira civarında tutacağı tahmin edilirken, kendi aracının onarım maliyetinin bunun çok üzerinde olacağı belirtildi.

Yıldırım olay yerinde kaza tespit tutanağı tutmadan tesisten ayrıldı. Kazanın ardından durumu yetkililere bildiren Yıldırım, sosyal medyaya yansıyan videoların da etkisiyle aracın sahibi 27 yaşındaki gençle iletişime geçti. Gence sıfır araba alacağına söz verirken, sözün kısa süre içinde yerine getirilmesi tüm sosyal medya tarafından bekleniyor.