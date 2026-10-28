article/comments
article/share
Haberler
Video
Aziz Yıldırım Arabasına Çarptığı 27 Yaşındaki Gence Sıfır Araba Alacak!

Aziz Yıldırım Arabasına Çarptığı 27 Yaşındaki Gence Sıfır Araba Alacak!

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.10.2026 - 11:36 Son Güncelleme: 28.10.2026 - 11:40

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın istifası kabul edildi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan kritik toplantının ardından tesisten Genel Sekreter Mahmut Uslu ile birlikte ayrılan Başkan Aziz Yıldırım, kapıda bekleyen basın mensupları ve taraftarların arasından geçerken yol kenarında park halindeki bir araca çarptı. O anlar kameralara yansırken araçta çizik oluştu.

Olayın ardından Yıldırım, tesis önündeki özel güvenlikler aracılığıyla arabanın sahibi 27 yaşındaki gençle iletişime geçti. Yıldırım'ın zararı karşılamakla kalmayıp gence sıfır araba alacağına söz verdiği öğrenildi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hasar en fazla 5-7 bin TL civarındaydı.

Hasar en fazla 5-7 bin TL civarındaydı.

Yıldırım'ın kullandığı araç yol kenarında park halinde duran bir araca çarptı. Çarpmanın ardından aracın arka tamponunun sol köşesi hasar görürken sol stop lambası kırıldı. Kendi aracının ise ise ön sağ kapı, arka sağ kapı ve arka çamurlukta hasar oluştu. Çarptığı aracın onarımının stop lambası dahil 5-7 bin lira civarında tutacağı tahmin edilirken, kendi aracının onarım maliyetinin bunun çok üzerinde olacağı belirtildi.

Yıldırım olay yerinde kaza tespit tutanağı tutmadan tesisten ayrıldı. Kazanın ardından durumu yetkililere bildiren Yıldırım, sosyal medyaya yansıyan videoların da etkisiyle aracın sahibi 27 yaşındaki gençle iletişime geçti. Gence sıfır araba alacağına söz verirken, sözün kısa süre içinde yerine getirilmesi tüm sosyal medya tarafından bekleniyor.

👇

👇
twitter.com

Bir de bu var.

Bir de bu var.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın