Aziz Yıldırım Arabasına Çarptığı 27 Yaşındaki Gence Sıfır Araba Alacak!

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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın istifası kabul edildi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan kritik toplantının ardından tesisten Genel Sekreter Mahmut Uslu ile birlikte ayrılan Başkan Aziz Yıldırım, kapıda bekleyen basın mensupları ve taraftarların arasından geçerken yol kenarında park halindeki bir araca çarptı. O anlar kameralara yansırken araçta çizik oluştu.
Olayın ardından Yıldırım, tesis önündeki özel güvenlikler aracılığıyla arabanın sahibi 27 yaşındaki gençle iletişime geçti. Yıldırım'ın zararı karşılamakla kalmayıp gence sıfır araba alacağına söz verdiği öğrenildi.
Hasar en fazla 5-7 bin TL civarındaydı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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