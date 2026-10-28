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Kararlar Art Arda Geldi: İki Dizinin Birden Yeni Bölümü İptal Edildi!

Kararlar Art Arda Geldi: İki Dizinin Birden Yeni Bölümü İptal Edildi!

Halef: Köklerin Çağrısı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
28.10.2026 - 15:24
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Cumhuriyet'in 103. yılı, perşembe akşamının dizi haritasını baştan çizdi. NOW'un iddialı yapımı Halef: Köklerin Çağrısı ile Show TV'nin romantik komedisi Muhtemel Aşk, 29 Ekim akşamı yeni bölümleriyle izleyicinin karşısına çıkmayacak. Kanalların resmi yayın akışlarında iki dizinin yerini bayrama özel filmler alırken, aynı saatte ekran başına geçmeye hazırlanan Sevdiğim Sensin hayranlarının merak ettiği soru da yanıt buldu.

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Ocak ayında perşembelerin lideri olan Halef: Köklerin Çağrısı, 29 Ekim'de NOW ekranında olmayacak.

Ocak ayında perşembelerin lideri olan Halef: Köklerin Çağrısı, 29 Ekim'de NOW ekranında olmayacak.

İlhan Şen ile Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı Halef: Köklerin Çağrısı, Most Production imzasıyla ekrana gelen ve ilk sezonunda perşembe akşamlarının en çok konuşulan yapımlarından biri olan bir dizi. Ocak ayında ABC1'de 6,88'lik reytingle akşamın zirvesine yerleşen Halef, 24 Eylül'de başlayan ikinci sezonunda ise aynı ilgiyi yakalamakta zorlanıyor ve geçen perşembe yeni bölümüyle ABC1 sıralamasında 13. sıraya kadar geriledi.

Dizinin hayranları bu hafta hikâyenin nereye gideceğini merakla beklerken NOW'un yayın akışında sürpriz bir değişiklik göze çarptı. Kanal, 29 Ekim Perşembe akşamı 20.00'de Halef yerine Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak Atatürk 2 filmini yayınlayacak. Dizinin yeni bölümünün hangi tarihte izleyicinin karşısına çıkacağına dair NOW'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi, bu yüzden hayranların gözü önümüzdeki haftanın yayın akışında olacak.

Muhtemel Aşk'ın 20. bölümü de Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 5 Kasım Perşembe akşamına ertelendi.

Muhtemel Aşk'ın 20. bölümü de Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 5 Kasım Perşembe akşamına ertelendi.

Perşembe akşamının yayın akışını değiştiren tek kanal NOW olmadı, Show TV de Muhtemel Aşk'ın yeni bölümünü bayram programına yer açmak için bir hafta öteledi. Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerini paylaştığı MF Yapım imzalı dizi, 22 Ekim'de 19. bölümünü yayınlamış ve o akşam ABC1'de 2,37 ile 14. sırada kalmıştı.

Kanalın resmi yayın akışına göre 29 Ekim akşamı dizinin yerinde, ilk Türk operasının bestelenme hikâyesini anlatan Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi olacak. Ahmed Adnan Saygun'un Özsoy operasını yalnızca 27 günde nasıl bestelediğini anlatan filmde Salih Bademci, Birce Akalay, Melis Sezen ve Okan Yalabık gibi isimler rol alıyor. Show TV, Muhtemel Aşk'ın 20. bölümünün 5 Kasım Perşembe 20.00'de ekrana geleceğini duyurdu. Final iddialarıyla sık sık gündeme gelen yapımın 26. bölüme kadar uzatıldığı da daha önce konuşulmuştu.

Sevdiğim Sensin ise 29 Ekim akşamı yeni bölümüyle Star TV ekranında olacak.

Sevdiğim Sensin ise 29 Ekim akşamı yeni bölümüyle Star TV ekranında olacak.

İki rakibin birden ekrandan çekildiği perşembe akşamı Star TV, Sevdiğim Sensin için yayın akışında herhangi bir değişikliğe gitmedi. Kanalın resmi yayın akışında dizi, 29 Ekim Perşembe 20.00'de yeni bölüm ibaresiyle yer alıyor ve yayının gece yarısını geçip 00.15'e kadar sürmesi planlanıyor. Helin Kandemir'in Dicle karakterine hayat verdiği dizi, geçen hafta 22. bölümüyle seyirci karşısındaydı, bu hafta ise izleyicileri 23. bölüm bekliyor. Geçen haftanın ABC1 listesinde özeti bile 2,96 ile 8. sıraya yerleşen Sevdiğim Sensin, bayram akşamında rakiplerinin yokluğunda ekran başındaki izleyiciyi kendine çekmeye hazırlanıyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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