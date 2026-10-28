Kararlar Art Arda Geldi: İki Dizinin Birden Yeni Bölümü İptal Edildi!

İlhan Şen ile Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı Halef: Köklerin Çağrısı, Most Production imzasıyla ekrana gelen ve ilk sezonunda perşembe akşamlarının en çok konuşulan yapımlarından biri olan bir dizi. Ocak ayında ABC1'de 6,88'lik reytingle akşamın zirvesine yerleşen Halef, 24 Eylül'de başlayan ikinci sezonunda ise aynı ilgiyi yakalamakta zorlanıyor ve geçen perşembe yeni bölümüyle ABC1 sıralamasında 13. sıraya kadar geriledi.

Dizinin hayranları bu hafta hikâyenin nereye gideceğini merakla beklerken NOW'un yayın akışında sürpriz bir değişiklik göze çarptı. Kanal, 29 Ekim Perşembe akşamı 20.00'de Halef yerine Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak Atatürk 2 filmini yayınlayacak. Dizinin yeni bölümünün hangi tarihte izleyicinin karşısına çıkacağına dair NOW'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi, bu yüzden hayranların gözü önümüzdeki haftanın yayın akışında olacak.