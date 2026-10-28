Kararlar Art Arda Geldi: İki Dizinin Birden Yeni Bölümü İptal Edildi!
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Cumhuriyet'in 103. yılı, perşembe akşamının dizi haritasını baştan çizdi. NOW'un iddialı yapımı Halef: Köklerin Çağrısı ile Show TV'nin romantik komedisi Muhtemel Aşk, 29 Ekim akşamı yeni bölümleriyle izleyicinin karşısına çıkmayacak. Kanalların resmi yayın akışlarında iki dizinin yerini bayrama özel filmler alırken, aynı saatte ekran başına geçmeye hazırlanan Sevdiğim Sensin hayranlarının merak ettiği soru da yanıt buldu.
Ocak ayında perşembelerin lideri olan Halef: Köklerin Çağrısı, 29 Ekim'de NOW ekranında olmayacak.
Muhtemel Aşk'ın 20. bölümü de Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 5 Kasım Perşembe akşamına ertelendi.
Sevdiğim Sensin ise 29 Ekim akşamı yeni bölümüyle Star TV ekranında olacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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