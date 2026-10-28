D Vitamininin Önemi Nedir?

D vitamini, besinler yoluyla alınabilen ve güneş ışığının etkisiyle deride sentezlenebilen, yağda çözünen bir vitamindir. Kalsiyum ve fosfor metabolizmasındaki görevleri nedeniyle kemik sağlığı açısından önemli bir yere sahiptir. Vücuttaki D vitamini düzeyi; güneş ışığına maruz kalma, beslenme alışkanlıkları, yaş ve bireysel sağlık koşullarına göre farklılık gösterebilir. [1, 2]

D vitamininin önemi yalnızca fizyolojik görevleriyle sınırlı değildir. Eksiklik sıklığı, takviye kullanımının hangi gruplarda değerlendirilmesi gerektiği ve klinik araştırmalardan elde edilen sonuçlar da bilimsel çalışmaların konuları arasındadır.