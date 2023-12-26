Görüş Bildir
Haberler
Video
Oğlunun Doğum Gününü Sürpriz Bir Şekilde Kutlayan Annenin Muhteşem Anları

Oğlunun Doğum Gününü Sürpriz Bir Şekilde Kutlayan Annenin Muhteşem Anları

Arya
Arya - Onedio Üyesi
26.12.2023 - 09:17

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medyada paylaşılan ve viral olan görüntülerde, bir annenin oğluna hazırladığı sürpriz doğum günü kutlaması anları görülüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Koltukta uyuyan oğluna sürpriz bir şekilde doğum günü kutlaması yapan anne elinde pasta ile salona girerken görülüyor.

Koltukta uyuyan oğluna sürpriz bir şekilde doğum günü kutlaması yapan anne elinde pasta ile salona girerken görülüyor.

O anneye ait samimi doğum günü kutlaması anları ise sosyal medyada viral oldu.

O anneye ait samimi doğum günü kutlaması anları ise sosyal medyada viral oldu.

İşte o görüntüler: 👇

İlginizi çekebilecek diğer videolar: 👇

👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
67
28
8
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
bbwear

ANA işte :) topalda olsa körde olsa ANA ellerinden ayaklarından öperim ANACIM

Orhan Kutlu

cennet neden anaların ayakları altında işte bu yüzden

ömer

Herkes unuttu dersin annen elinde pastayla salona girer….