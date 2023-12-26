Oğlunun Doğum Gününü Sürpriz Bir Şekilde Kutlayan Annenin Muhteşem Anları

Hastaneden Elleri Kelepçeli Bir Şekilde Kaçan Şahıs Girdiği Evden de Kaçmak İsterken Pencerede Asılı Kaldı

Can Ataklı'dan Tepki Çeken Sözler: 'Kimsin Lan Kimsin? Şehit Babası Olunca İstediğini Söyleme Hakkın mı Var?'

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Elleri Kelepçeli Bir Şekilde Pencerede Asılı Kalan Genç Açıklama Yaptı: "Olay Gözüktüğü Gibi Değil"