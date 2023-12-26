Oğlunun Doğum Gününü Sürpriz Bir Şekilde Kutlayan Annenin Muhteşem Anları

Sosyal medyada paylaşılan ve viral olan görüntülerde, bir annenin oğluna hazırladığı sürpriz doğum günü kutlaması anları görülüyor.
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Koltukta uyuyan oğluna sürpriz bir şekilde doğum günü kutlaması yapan anne elinde pasta ile salona girerken görülüyor.
O anneye ait samimi doğum günü kutlaması anları ise sosyal medyada viral oldu.
İşte o görüntüler: 👇
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ANA işte :) topalda olsa körde olsa ANA ellerinden ayaklarından öperim ANACIM
cennet neden anaların ayakları altında işte bu yüzden
Herkes unuttu dersin annen elinde pastayla salona girer….