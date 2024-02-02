'Neden Sırf Yaşayacak Bir Yerim Olsun Diye Haftada 40 Saat Çalışıyorum' Diyerek İsyan Eden ABD'li Kadın

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'İnsanlar çalışırken hayattan keyif almayı nasıl başarıyorlar?' diyerek isyan ettiği anları paylaşan kadın, ayda 2.000 dolar kazandığını ve 1660 dolarının kiraya gittiğini söyledi.
Cebinde sadece 300 doları kalan kadın, cebinde fazla paranın olmaması bir yana çalışmanın da kendisini oldukça yorduğunu ve hafta içi işten sonra hiçbir şey yapamadığını, dolayısıyla yapması gerekenlerin hafta sonuna sarktığını söyleyerek o anlarda gözyaşlarına boğularak TikTok'taki insanlardan yardım istedi.
İşte o kadının isyan ettiği anlar: 👇
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Hafta içi gezememesinden şikayetçiymiş bu kızcaaz. Vah vah ya. Çok yorulunca hafta içi hayatı enjoy edemiyormuş, bütün gezmeleri, içmeleri sıçmaları hep haft... Devamını Gör
Burda da farksız....
ablacım buraya gel.dicem ama malum aynı sıkıntı burada da var