Narin'in Annesinin Değişen Açıklamasından Didem Arslan'ın Müge Anlı Gönderisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Narin'in Annesinin Değişen Açıklamasından Didem Arslan'ın Müge Anlı Gönderisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
1 Eylül Pazartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı, TDK'da yer almayan kelime sorusuna jokersiz yanıt vermeye çalışınca ödülden oldu!
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2. Geçtiğimiz aylarda trafik kazası geçiren ve 1 Eylül'de Miami'deki evinde ölü bulunan Ahu Tuğba, tüm sevenlerini yasa boğdu. Tuğba'nın yıllar önce katıldığı Saba Tümer ile Bugün programında küs olduğu Oya Aydoğan ve Banu Alkan'la barıştığı anlar bu acı haberin ardından yeniden gündem oldu.
3. MasterChef Türkiye'de dördüncü hafta geride kaldı. Birbirinden iddialı isimlerin eleme potasına girdiği haftada MasterChef'te elenen isim kim oldu?
4. Sevgili dizi-film hayranları, lütfen buraya toplaşın: Çok merak ettiğiniz o konuya açıklık getiriyoruz! Dizi ve filmlerde sevişme sahneleri nasıl çekiliyor, buyurun birlikte öğrenelim!
5. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 12 gün önce kaybolan Narin Güran'la ilgili aramalar sürüyor. Son olarak amcasının aracında DNA'sına rastlanan Narin'in annesi, SHOW Ana Haber'e konuştu. Acılı anne, amca ile ilgili ifadesini değiştirdiğini açıkladı.
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6. Didem Arslan Yılmaz, yeni sezona diğer gündüz kuşağı programlarından erken başladı. Vazgeçme programında ele alınan konulardan biri de tüm Türkiye'nin merakla haber almak için beklediği Narin Güran dosyası oldu. Müge Anlı'nın dosyayı alıp almayacağının konuşmasının yayılmasının ardından Didem Arslan Yılmaz'dan göndermeli bir paylaşım geldi!
7. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Diyarbakır’da kaybolan ve günlerdir bulunamayan 8 yaşındaki Narin Güran hakkında çıkan haberler konusunda medya kuruluşlarını uyardı. Soruşturma hakkında alınan yayın yasağını hatırlatan Şahin “Konunun hassasiyetine binaen bütün medya hizmet sağlayıcıların alınan yayın yasağı kararına uygun hareket etmesi gerekmektedir. Aksi taktirde yayın yasağını ihlal eden kuruluşlara en ağır yaptırımlar uygulanacaktır” dedi.
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