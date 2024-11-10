Mustafa Sarıgül’den 10 Kasım’da İlginç Çağrı: "Atamız Çocukları Hiç Üzmezdi Siz de Üzmeyin, Roblox'u Açın"

İlginç açıklamalarıyla sık sık gündem olan Mustafa Sarıgül paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Bu kez 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde dikkat çeken sözleriyle yeniden gündeme geldi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, çocuklara duyduğu sevgiyle anan Sarıgül, Atatürk’ün çocukları asla üzmediğini vurguladı. Ardından çocuklar için özel bir talepte bulundu. Sarıgül, ülkede bir süre önce yasaklanan popüler çevrim içi oyun Roblox için yasağın kaldırılmasını istedi.