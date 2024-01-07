Murat Kurum'un TOKİ ile İlgili Soruya Cevabı Yeniden Gündem Oldu: '1 Yıl Dişini Sıkacak, Biraz Borç Alacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Murat Kurum'u açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği eski bakanı Murat Kurum'un ise CNN Türk'teki bir yayındaki sözleri yeniden gündem oldu.
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Murat Kurum, Tarafsız Bölge programında TOKİ'nin inşa ettiği sosyal konut projesine ilişkin asgari ücretliler hakkında açıklama yapmıştı.
"Kuradan konut hakkı kazananlardan kirada olanlar aynı anda iki ödeme yapacak. TOKİ'deki evine geçince ödeme başlasa nasıl olur?" sorusunu yanıtlayan Kurum, o programda şunları söylemişti:
İşte o anlar: 👇
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