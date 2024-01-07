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Murat Kurum'un TOKİ ile İlgili Soruya Cevabı Yeniden Gündem Oldu: '1 Yıl Dişini Sıkacak, Biraz Borç Alacak'

Murat Kurum'un TOKİ ile İlgili Soruya Cevabı Yeniden Gündem Oldu: '1 Yıl Dişini Sıkacak, Biraz Borç Alacak'

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 15:58

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Murat Kurum'u açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği eski bakanı Murat Kurum'un ise CNN Türk'teki bir yayındaki sözleri yeniden gündem oldu.

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Murat Kurum, Tarafsız Bölge programında TOKİ'nin inşa ettiği sosyal konut projesine ilişkin asgari ücretliler hakkında açıklama yapmıştı.

Murat Kurum, Tarafsız Bölge programında TOKİ'nin inşa ettiği sosyal konut projesine ilişkin asgari ücretliler hakkında açıklama yapmıştı.

"Kuradan konut hakkı kazananlardan kirada olanlar aynı anda iki ödeme yapacak. TOKİ'deki evine geçince ödeme başlasa nasıl olur?" sorusunu yanıtlayan Kurum, o programda şunları söylemişti:

"Kuradan konut hakkı kazananlardan kirada olanlar aynı anda iki ödeme yapacak. TOKİ'deki evine geçince ödeme başlasa nasıl olur?" sorusunu yanıtlayan Kurum, o programda şunları söylemişti:

'680 bin liraya 2280 lira taksitten bahsediyoruz. Aylık hane halkı gelirine baktığımızda aslında yüzde 30'u konut ve kira giderlerine gider. Bu çerçevede biz konutların sözleşmelerini bitmeye yakın 1, 1,5 yıl kala yapıyoruz. Orada 1 yıllık süreçte ikisini beraber ödemek durumunda kalacaklar. Burada da hayal ettiği bir projeye ulaşacak. Ev sahibi olacak. O belki 1 yıl sıkıntı çekecek, ilave iş yapacak, belki mesainin dışında çalışmak zorunda kalacak, belki eşi de çalışacak. Asgari ücretli bir vatandaşımızdan bahsediyorum. Tabii ki 5500 lira alıyor. Hem ev kirası ödüyor, hem buraya taksit ödeyecek, hem de evini geçindirecek. 5500 lirayla bunu yapabilmesi için ilave mesai ve kazanç sağlaması gerekiyor. 1 yıl siz de takdir edersiniz ki biraz dişini sıkarak, biraz eşinden dostundan borç alarak, biraz ek mesai yaparak bu bedeli karşılayabilir.'

İşte o anlar: 👇

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