Görüş Bildir
Haberler
Video
Motosikletini Beğendiği Kişiye 'Tek Teker Yapsana' Diyen Adam Dumura Uğradı

Motosikletini Beğendiği Kişiye 'Tek Teker Yapsana' Diyen Adam Dumura Uğradı

Polis
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
08.02.2024 - 10:25

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan görüntülerde, bir motosiklet sürücüsü, yanından geçtiği motosikleti beğenince sürücüsüne 'Tek teker yapsana' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

'Abi bu kaç basıyor ya? Bir tek teker yapsana' diyen motosiklet sürücüsü karşılığında ise hiç beklemediği bir cevap aldı.

'Abi bu kaç basıyor ya? Bir tek teker yapsana' diyen motosiklet sürücüsü karşılığında ise hiç beklemediği bir cevap aldı.

O cevap ise, "Birincisi kurallara aykırı. İkincisi gaza gelmem. Üçüncüsü evde bekleyen eşim ve çocuğum var. Dört, kaskını tak. Beş, polis memuruyum" oldu.

O cevap ise, "Birincisi kurallara aykırı. İkincisi gaza gelmem. Üçüncüsü evde bekleyen eşim ve çocuğum var. Dört, kaskını tak. Beş, polis memuruyum" oldu.

İşte o anlar: 👇

İlginizi çekebilecek diğer videolar: 👇

👇

👇

👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
34
19
13
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ömer

Ahahahaha ölüyorum 72 farklı duyguyu aynı anda yaşatmış 😅😅 Daha kimseye selam bile vermez 😅😅😅😅😅

CAN MALİ OFRAZ

hahahah abi süpersin :)