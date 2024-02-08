Motosikletini Beğendiği Kişiye 'Tek Teker Yapsana' Diyen Adam Dumura Uğradı

Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan görüntülerde, bir motosiklet sürücüsü, yanından geçtiği motosikleti beğenince sürücüsüne 'Tek teker yapsana' dedi.
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'Abi bu kaç basıyor ya? Bir tek teker yapsana' diyen motosiklet sürücüsü karşılığında ise hiç beklemediği bir cevap aldı.
O cevap ise, "Birincisi kurallara aykırı. İkincisi gaza gelmem. Üçüncüsü evde bekleyen eşim ve çocuğum var. Dört, kaskını tak. Beş, polis memuruyum" oldu.
İşte o anlar: 👇
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Ahahahaha ölüyorum 72 farklı duyguyu aynı anda yaşatmış 😅😅 Daha kimseye selam bile vermez 😅😅😅😅😅
hahahah abi süpersin :)