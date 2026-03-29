Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin 144. Kuruluş Yıl Dönümünde Düzenlenen Balo Beğeni Topladı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.03.2026 - 13:02

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ülkemizin köklü üniversitelerinden biri. Üniversite, her yıl Türkiye'nin en köklü ve ikonik okul balolarından birini gerçekleştiriyor. Öğrenciler her yıl, belirlenen temaya göre kostümlerini hazırlıyor ve balonun gerçekleştirileceği alanda sergiliyor. Bu gelenek, Cumhuriyet'in ilk yıllarına hatta daha öncesine kadar dayanıyor. Amaç, sanat öğrencilerinin yaratıcılıklarını sergilemesi ve bir araya gelerek eğlenmesi.

Daha önce sirk, siberpunk, masal gibi temaların işlendiği baloda bu senenin teması mitolojiydi. Mitoloji temalı kostümlerini sergileyen öğrencilerin videosu sosyal medyada ilgi gördü. 

Peki sırasıyla hangi karakterleri canlandırmışlar;

  • Hades (veya bir Kuzgun/Ölüm figürü): Siyah tüylü kostümüyle karanlık ve yeraltı dünyasını temsil ediyor.

  • Hermes: Ayaklarındaki kanatlı ayakkabılar ve hızlı hareketleriyle tanrıların elçisi.

  • İkarus: Sırtındaki devasa beyaz kanatlarıyla güneşe uçmaya çalışan o meşhur figür.

  • Pan: Belden aşağısı keçi, yukarıtı insan olan; flütüyle (panflüt) bilinen doğa ve kır tanrısı.

  • Kali: Çok kollu, mavi tenli ve dili dışarıda tasvir edilen Hint mitolojisindeki yıkım ve ölüm tanrıçası.

  • Anka Kuşu (Phoenix): Ateş renkli kanatlarıyla küllerinden doğuşu temsil eden mistik kuş.

  • Poseidon: Elindeki üç dişli mızrağı (trident) ile denizlerin hakimi.

  • Eros (veya Kupid): Pembe saçları ve elindeki ok-yayıyla aşk tanrısı.

  • Artemis ve Apollo: Elindeki yayıyla avcı tanrıça Artemis ve ona eşlik eden kardeşi.

  • Demeter (veya Flora): Çiçeklerle bezeli kostümüyle bereket ve bahar tanrıçası.

  • Arachne: Mitolojide Athena ile dokuma yarışına giren ve örümceğe dönüştürülen figür (kostümündeki ağ detaylarından anlaşılıyor).

  • Mısır Tanrıları (Anubis ve Bastet): Siyah-altın sarısı kostümleriyle Mısır mitolojisinden figürler.

  • Kronos (veya Azrail): Elindeki tırpanıyla zamanı ve ölümü temsil ediyor.

  • Medusa: Başındaki yılanlarla ve taş eden bakışlarıyla bilinen ünlü karakter.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
