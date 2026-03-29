Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin 144. Kuruluş Yıl Dönümünde Düzenlenen Balo Beğeni Topladı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ülkemizin köklü üniversitelerinden biri. Üniversite, her yıl Türkiye'nin en köklü ve ikonik okul balolarından birini gerçekleştiriyor. Öğrenciler her yıl, belirlenen temaya göre kostümlerini hazırlıyor ve balonun gerçekleştirileceği alanda sergiliyor. Bu gelenek, Cumhuriyet'in ilk yıllarına hatta daha öncesine kadar dayanıyor. Amaç, sanat öğrencilerinin yaratıcılıklarını sergilemesi ve bir araya gelerek eğlenmesi.

Daha önce sirk, siberpunk, masal gibi temaların işlendiği baloda bu senenin teması mitolojiydi. Mitoloji temalı kostümlerini sergileyen öğrencilerin videosu sosyal medyada ilgi gördü.

