Medeniyet Başka Bir Şey: Hollanda'da Ambulansa Nasıl Yol Verildiğini İzleyince Uzaklara Dalacaksınız!

Saniyenin bile hayati önem taşıdığı acil durumlarda ambulanslara trafikte yol verilmesinin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak Türkiye'de ambulanslara yol verilmesi gerektiği durumlarda istenmeyen birçok görüntü de yaşanabiliyor.