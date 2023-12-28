Medeniyet Başka Bir Şey: Hollanda'da Ambulansa Nasıl Yol Verildiğini İzleyince Uzaklara Dalacaksınız!

Saniyenin bile hayati önem taşıdığı acil durumlarda ambulanslara trafikte yol verilmesinin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak Türkiye'de ambulanslara yol verilmesi gerektiği durumlarda istenmeyen birçok görüntü de yaşanabiliyor.
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Türkiye'de ambulansın yolundan çekilmeyen veya ambulansı durdurarak içerisinde acil hasta olup olmadığını kontrol eden kişilerin varlığına aşinayız.
Sosyal medyada da paylaşılan bir görüntüde Hollanda'da ambulansa yol veren insanlar görülüyor. O görüntüleri izlerken de gözünüze biraz 'Medeniyet' kaçabilir...
İşte o anlar: 👇
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