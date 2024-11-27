Manzarası Büyüledi: Edinburgh’da Binilen Salıncak Gündem Oldu

Gezi amaçlı İskoçya'nın başkenti Edinburgh'a giden bir TikTok kullanıcısının kaydettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Aşırı yüksek salıncaktan şehrin manzarasını kaydeden içerik üreticisi, izleyenlere büyülü anlar yaşattı. Güzel olduğu kadar ürkütücü de olan bu deneyimi izleyen bazı sosyal medya kullanıcıları salıncağa binmeye çekinirken, bazıları ise imkan olsa bu deneyimi yaşayacaklarını söyledi.
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Sosyal medya platformu TikTok'ta içerik üreten bir kişi, İskoçya'nın başkenti Edinburgh'ta bindiği devasa dönen salıncak deneyimini paylaştı.
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Tarihi binalar arasından geçiş yapan salıncağın, ürkütücü olduğu kadar büyüleyici de olan manzarası sosyal medya kullanıcılarını etkiledi.
İşte o görüntüler; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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