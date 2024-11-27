Manzarası Büyüledi: Edinburgh’da Binilen Salıncak Gündem Oldu

Gezi amaçlı İskoçya'nın başkenti Edinburgh'a giden bir TikTok kullanıcısının kaydettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Aşırı yüksek salıncaktan şehrin manzarasını kaydeden içerik üreticisi, izleyenlere büyülü anlar yaşattı. Güzel olduğu kadar ürkütücü de olan bu deneyimi izleyen bazı sosyal medya kullanıcıları salıncağa binmeye çekinirken, bazıları ise imkan olsa bu deneyimi yaşayacaklarını söyledi.