Mansur Yavaş’tan Emekli Maaşı Tepkisi: "Emeklinin Açlıktan Ölmesine İzin Vermeyeceğiz"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi tarafından düzenlenen 'Ankara Kültür Sanat (AKS) 101 Çalıştayı'nın açılışına katıldı ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yavaş, emekli maaşlarına yapılan zamma sert tepki göstererek, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine desteklerini artıracaklarını vurguladı.