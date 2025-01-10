Mansur Yavaş’tan Emekli Maaşı Tepkisi: "Emeklinin Açlıktan Ölmesine İzin Vermeyeceğiz"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi tarafından düzenlenen 'Ankara Kültür Sanat (AKS) 101 Çalıştayı'nın açılışına katıldı ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yavaş, emekli maaşlarına yapılan zamma sert tepki göstererek, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine desteklerini artıracaklarını vurguladı.
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Yavaş, emekli maaşı zammına ilişkin yaptığı açıklamada, “14 bin küsur liraya bir emekli insan gibi yaşayamaz. Kimsenin açlıktan ölmesine, soğuktan donmasına izin vermeyeceğiz. Hükümet kimi mağdur ederse biz onların yanında olacağız. Belediye olarak kaynaklarımızı bu doğrultuda kullanacağız.” ifadelerini kullandı.
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ABB Başkanı Yavaş, yalnızca emekliler değil, asgari ücretle geçinmeye çalışan kalabalık ailelerin de mağdur olmaması için destekleri artıracaklarını söyledi.
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