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Lyon - Beşiktaş Maçı Sonrası Stadın Çevresinde Büyük Olay Çıktı: 8 Kişi Gözaltına Alındı!

Lyon - Beşiktaş Maçı Sonrası Stadın Çevresinde Büyük Olay Çıktı: 8 Kişi Gözaltına Alındı!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
25.10.2024 - 11:04

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Dün akşam Beşiktaş'ın Fransız ekibi Olympique Lyon'la karşılaştığı maç, hem maç sırasında hem de sonrasında yaşanan olaylarla bir türlü gündemden düşmüyor. Son olarak maç sonrası stadyumun dışında büyük bir kavga çıktı. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği olayda 8 kişi gözaltına alındı.

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UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, Olympique Lyon'a konuk olduğu mücadeleyi 1-0 kazandı. Zorlu bir 90 dakikaya sahne olan dev müsabaka, şimdi de saha dışı olaylarla gündeme geldi.

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, Olympique Lyon'a konuk olduğu mücadeleyi 1-0 kazandı. Zorlu bir 90 dakikaya sahne olan dev müsabaka, şimdi de saha dışı olaylarla gündeme geldi.

Hatırlarsanız, 2017'de yaşanan olaylar sebebiyle Beşiktaşlı taraftarların Groupama Stadı'na girişi yasaklanmıştı👇

Bitiş düdüğünün ardından Groupama Stadı'nın çevresinde iki takım taraftarları arasında olay çıktı. Taraflar arasında şiddetli bir kavga yaşanırken Fransız polisi olaya müdahale etti.

Bitiş düdüğünün ardından Groupama Stadı'nın çevresinde iki takım taraftarları arasında olay çıktı. Taraflar arasında şiddetli bir kavga yaşanırken Fransız polisi olaya müdahale etti.

Bir grup Lyon taraftarı, Beşiktaşlı taraftarların üzerine çöp kutuları ve demir bariyerleri fırlatmaya başladı. Valiliğin izni üzerine polis olaya biber gazıyla müdahale ederken, yaşanan olaylarda 8 kişi gözaltına alındı.

Bir grup Lyon taraftarı, Beşiktaşlı taraftarların üzerine çöp kutuları ve demir bariyerleri fırlatmaya başladı. Valiliğin izni üzerine polis olaya biber gazıyla müdahale ederken, yaşanan olaylarda 8 kişi gözaltına alındı.

O anları şuradan izleyebilirsiniz👇

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