Lyon - Beşiktaş Maçı Sonrası Stadın Çevresinde Büyük Olay Çıktı: 8 Kişi Gözaltına Alındı!

Dün akşam Beşiktaş'ın Fransız ekibi Olympique Lyon'la karşılaştığı maç, hem maç sırasında hem de sonrasında yaşanan olaylarla bir türlü gündemden düşmüyor. Son olarak maç sonrası stadyumun dışında büyük bir kavga çıktı. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği olayda 8 kişi gözaltına alındı.

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