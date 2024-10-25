Lyon - Beşiktaş Maçı Sonrası Stadın Çevresinde Büyük Olay Çıktı: 8 Kişi Gözaltına Alındı!

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UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, Olympique Lyon'a konuk olduğu mücadeleyi 1-0 kazandı. Zorlu bir 90 dakikaya sahne olan dev müsabaka, şimdi de saha dışı olaylarla gündeme geldi.
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Bitiş düdüğünün ardından Groupama Stadı'nın çevresinde iki takım taraftarları arasında olay çıktı. Taraflar arasında şiddetli bir kavga yaşanırken Fransız polisi olaya müdahale etti.
Bir grup Lyon taraftarı, Beşiktaşlı taraftarların üzerine çöp kutuları ve demir bariyerleri fırlatmaya başladı. Valiliğin izni üzerine polis olaya biber gazıyla müdahale ederken, yaşanan olaylarda 8 kişi gözaltına alındı.
O anları şuradan izleyebilirsiniz👇
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