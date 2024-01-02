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Lüks Bir Restoranda Üst Düzey Yöneticiyi Elinde Faraşla Görüntüleyen Kullanıcı Polemik Yarattı

Lüks Bir Restoranda Üst Düzey Yöneticiyi Elinde Faraşla Görüntüleyen Kullanıcı Polemik Yarattı

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
02.01.2024 - 10:42

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İstanbul'da bir AVM'de bulunan lüks bir restorandaki görüntüler sosyal medyanın gündemine yerleşti. AVM'deki restoranda otururken genel koordinatörü elinde faraşla temizlik yaparken görüntüleyen kullanıcı platformda tartışmalara neden oldu: 'Görev tanımının dışına çıkmayıp hem çok yönlü nasıl gelişecek bu gençler?'

Kaynak: https://twitter.com/omerekinci/status...
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İş yerinde birçok işe koşturan çalışanların isyanına daha önce sık sık yer vermiştik. Ancak bu kez hikaye biraz farklı...

İş yerinde birçok işe koşturan çalışanların isyanına daha önce sık sık yer vermiştik. Ancak bu kez hikaye biraz farklı...

"@omerekinci" adlu kullanıcının İstanbul'da gittiği alışveriş merkezinde çektiği görüntüler dikkat çekti. Kullanıcı bir restoranda otururken gördüklerini kayda aldı.

"@omerekinci" adlu kullanıcının İstanbul'da gittiği alışveriş merkezinde çektiği görüntüler dikkat çekti. Kullanıcı bir restoranda otururken gördüklerini kayda aldı.

Lüks bir restoranın üst düzey yöneticiliğini yaptığını iddia ettiği kişiyi elinde faraşla görünce görüntüleri kaydedip Twitter (X)'da yayınladı.

Lüks bir restoranın üst düzey yöneticiliğini yaptığını iddia ettiği kişiyi elinde faraşla görünce görüntüleri kaydedip Twitter (X)'da yayınladı.

Paylaşımına "Bu restoranın genel koordinatörü, yani müdürünün de müdürü ekip yoğun olunca aldı faraşı, süpürgeyi süpürdü her yeri" diye de yazdı.

Paylaşımına "Bu restoranın genel koordinatörü, yani müdürünün de müdürü ekip yoğun olunca aldı faraşı, süpürgeyi süpürdü her yeri" diye de yazdı.

Yöneticinin bu nadir görülen davranışını görünce merakına yenilen kullanıcı, temizlik yapan takım elbiseli adama bazı sorular da sorduğunu dile getirdi.

Yöneticinin bu nadir görülen davranışını görünce merakına yenilen kullanıcı, temizlik yapan takım elbiseli adama bazı sorular da sorduğunu dile getirdi.
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Sohbetin sonunda kişinin, 22 senede bulaşıkçılıktan başlayıp genel koordinatörlüğe kadar geldiğini öğrendiğini de ekledi.

Sohbetin sonunda kişinin, 22 senede bulaşıkçılıktan başlayıp genel koordinatörlüğe kadar geldiğini öğrendiğini de ekledi.

"'İş tanımının dışına çıkma, görev tanımın belli olsun' fikri, şimdilerde gençlere pazarlanıyor ve iyi güzel de; fakat bugün başarılı olarak gördüğümüz insanlar, yeri geldiğinde her türlü pozisyonu üstlenmiş ve zorluklardan böyle çıkmış insanlar", diyen kullanıcı "Yoksa nasıl gelişecek bu gençler?" diye de sordu.

"'İş tanımının dışına çıkma, görev tanımın belli olsun' fikri, şimdilerde gençlere pazarlanıyor ve iyi güzel de; fakat bugün başarılı olarak gördüğümüz insanlar, yeri geldiğinde her türlü pozisyonu üstlenmiş ve zorluklardan böyle çıkmış insanlar", diyen kullanıcı "Yoksa nasıl gelişecek bu gençler?" diye de sordu.

"İş tanımının dışına çıkmayan tek bir konuda derinleşiyor ama farklı disiplinlerden bihaber yetişiyor" diyen kullanıcının "Hem görev tanımının dışına çıkmayıp hem çok yönlü nasıl gelişecek bu gençler?" sorusuna farklı görüşler geldi.

"İş tanımının dışına çıkmayan tek bir konuda derinleşiyor ama farklı disiplinlerden bihaber yetişiyor" diyen kullanıcının "Hem görev tanımının dışına çıkmayıp hem çok yönlü nasıl gelişecek bu gençler?" sorusuna farklı görüşler geldi.

İşte o video:

Kimisi bu görüntüler "Yönetemiyor" demek değil midir, diye sordu.

Kimisi bu görüntüler "Yönetemiyor" demek değil midir, diye sordu.
twitter.com
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"Mekancılıktır bu. Hizmet sektörüyle kurumsal firmaların yönetimini karıştırmayın."

"Mekancılıktır bu. Hizmet sektörüyle kurumsal firmaların yönetimini karıştırmayın."
twitter.com

"Doğal olanı yapmış..."

"Doğal olanı yapmış..."
twitter.com

"İşine olan aşkının egosundan büyük olması önemli."

"İşine olan aşkının egosundan büyük olması önemli."
twitter.com

"Ben mühendisliğe giden yola çıraklıkla başladım, yeri geldi elektrik kablosu döşedim, yeri geldi bozuk bir 3D yazıcıyı sırf elim alışsın diye söküp taktım."

"Ben mühendisliğe giden yola çıraklıkla başladım, yeri geldi elektrik kablosu döşedim, yeri geldi bozuk bir 3D yazıcıyı sırf elim alışsın diye söküp taktım."
twitter.com

"Bence baskı olmadan merakla görev tanımının dışına çıkmak çok faydalı."

"Bence baskı olmadan merakla görev tanımının dışına çıkmak çok faydalı."
twitter.com
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"Hangi restorana bulaşıkçı olarak girerseniz girin genel koordinatör olmanız imkansız kalifiyeliyse bulaşıkçı olmaz bulaşıkçıysa kalifiyeli değildir."

"Hangi restorana bulaşıkçı olarak girerseniz girin genel koordinatör olmanız imkansız kalifiyeliyse bulaşıkçı olmaz bulaşıkçıysa kalifiyeli değildir."
twitter.com

Konu Breaking Bad'e bile geldi...

Konu Breaking Bad'e bile geldi...
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"Her işi yapan köledir, çalışan değil."

"Her işi yapan köledir, çalışan değil."
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Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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