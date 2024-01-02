Lüks Bir Restoranda Üst Düzey Yöneticiyi Elinde Faraşla Görüntüleyen Kullanıcı Polemik Yarattı

İstanbul'da bir AVM'de bulunan lüks bir restorandaki görüntüler sosyal medyanın gündemine yerleşti. AVM'deki restoranda otururken genel koordinatörü elinde faraşla temizlik yaparken görüntüleyen kullanıcı platformda tartışmalara neden oldu: 'Görev tanımının dışına çıkmayıp hem çok yönlü nasıl gelişecek bu gençler?'