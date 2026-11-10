Zayıflama İğnesi Kullananlar Dikkat: İğneyi Bırakmak Kalp Krizi ve Felç Riskini İki Katına Çıkarabilir

Araştırmacılar ölümcül olmayan kalp krizini, ölümcül olmayan felci ve herhangi bir nedene bağlı ölümü tek bir başlık altında hesapladı. Bu üçlü riskin tedaviyi kesenlerde yaklaşık iki kat yüksek olduğu görüldü. Yalnızca ölümlere bakıldığında fark daha da açılıyor: İğneyi bırakanların herhangi bir nedenle hayatını kaybetme olasılığı, kullanmaya devam edenlerin dört katından fazla. Bırakanlar arasında hâlâ obez olanlarda risk daha da yüksek çıktı.

Prof. Ceriello, sonucun kendisi için 'tam bir sürpriz olmadığını' söyledi ve ekledi: 'Bağlantının gücü şaşırtıcıydı; kalp-damar hastalığı riski neredeyse iki katına çıkıyor.'