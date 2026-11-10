Zayıflama İğnesi Kullananlar Dikkat: İğneyi Bırakmak Kalp Krizi ve Felç Riskini İki Katına Çıkarabilir
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Ozempic ve benzeri GLP-1 ilaçlarını yarıda bırakan tip 2 diyabet hastalarında kalp krizi, felç veya ölüm riski, tedaviyi sürdürenlere kıyasla yaklaşık iki katına çıkıyor. İtalya'daki 301 diyabet kliniğinde 80 binden fazla hastanın kayıtlarını inceleyen araştırma, 9 Kasım'da The Lancet Regional Health – Europe dergisinde yayımlandı. Araştırmacılara göre risk, hasta verdiği kiloyu geri almasa bile yükseliyor.
Kaynak: Daily Mail, The Lancet Regional Health – Europe
Araştırma, iğneye başlayan 80 bin 302 hastanın yaklaşık yüzde 60'ının tedaviyi yarıda bıraktığını ortaya koydu.
İlacı bırakan her 100 kişiden yaklaşık 4'ü kalp krizi ya da felç geçirdi veya hayatını kaybetti; devam edenlerde bu sayı 2'de kaldı.
Üstelik risk, hasta verdiği kiloyu geri almasa bile artıyor.
Bağımsız uzmanlar ise temkinli: "İlacı bırakmak hastalığın nedeni değil, işareti olabilir."
Çalışmadaki hastaların tamamı tip 2 diyabetliydi ve çoğu Ozempic'ten önceki kuşak iğneleri kullanıyordu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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