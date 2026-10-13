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Zayıflama İğnelerinde Sürpriz Etki: Kilo Veren Kadınlar Beklenmedik Şekilde Hamile Kalıyor!

Zayıflama İğnelerinde Sürpriz Etki: Kilo Veren Kadınlar Beklenmedik Şekilde Hamile Kalıyor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.10.2026 - 08:34
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Zayıflama iğnesi olarak bilinen GLP-1 grubu ilaçları kullanırken planlamadan hamile kalanların sayısı artınca sosyal medyada 'Monjouro bebekleri' tartışması başladı. 5. TÜBİD kongresinde konuşan Prof. Dr. Hulusi Bülent Zeyneloğlu, obezitesi olan kişilerde kilo kaybının gebelik şansını artırabileceğini söyledi. Uzmanlar ise bir noktanın altını çiziyor: Bu ilaçlar doğurganlık tedavisi değil.

Kaynak: Ziyneti Kocabıyık / Türkiye Gazetesi

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Fazla kilo yumurtlamayı bozuyor, kilo verildikçe döngü toparlanabiliyor.

Fazla kilo yumurtlamayı bozuyor, kilo verildikçe döngü toparlanabiliyor.

Konuyu 5. TÜBİD kongresinde değerlendiren Prof. Dr. Hulusi Bülent Zeyneloğlu, kilo vermenin kadınlarda insülin direncini azalttığını, bunun da yumurtlama düzenini olumlu etkileyebildiğini belirtti. Tüp bebek tedavisi gören bazı hastaların, kilo verirken kendiliğinden gebe kaldığını da ekledi.

Obezite yalnızca tartıdaki bir rakam değil. İnsülin direnci, diyabet, kolesterol yüksekliği ve hormonal dengesizlikler üreme sistemini de etkileyebiliyor. Polikistik over sendromu gibi tablolar adet düzensizliğine ve yumurtlama sorunlarına yol açabiliyor. Kilo verildikçe döngünün düzelebildiği, bazı kadınların tüp bebeğe ihtiyaç duymadan gebe kalabildiği ifade ediliyor.

Ozempic bebeklerinin ardından sıra Monjouro'ya geldi, ancak uzmanlar ilacı değil kilo kaybını işaret ediyor.

Ozempic bebeklerinin ardından sıra Monjouro'ya geldi, ancak uzmanlar ilacı değil kilo kaybını işaret ediyor.

Konu, geçtiğimiz aylarda dünya gündemine 'Ozempic bebekleri' adıyla girmişti. Ozempic, Wegovy, Mounjaro, Zepbound ve Saxenda gibi ilaçları kullanırken beklenmedik biçimde hamile kalan kadınların hikâyeleri sosyal medyada hızla yayıldı. Türkiye'de ise aynı tartışma 'Monjouro bebekleri' olarak anılıyor. Bu ifade tıbbi bir terim değil, sosyal medyada doğmuş bir kavram.

Zeyneloğlu'na göre GLP-1 ilaçları doğurganlık ilacı olarak görülmemeli. Gebelik şansındaki olası artış büyük olasılıkla ilacın kendisinden değil, kilo kaybıyla gelen metabolik ve hormonal iyileşmeden kaynaklanıyor. Uzman, bu ilaçların doktor kontrolü olmadan kullanılmaması gerektiğini de vurguladı.

Doğum kontrol hapı kullananlar için ayrı bir uyarı var: Hap beklendiği kadar etkili olmayabilir.

Doğum kontrol hapı kullananlar için ayrı bir uyarı var: Hap beklendiği kadar etkili olmayabilir.

Bazı zayıflama iğneleri mide boşalmasını yavaşlatıyor. Bu da ağızdan alınan ilaçların emilimini etkileyebiliyor. Doğum kontrol hapı kullanan kadınların, iğneye başlamadan önce mutlaka doktoruna danışması gerektiği söyleniyor.

Hamilelik tarafında da tablo net değil. Bu ilaçların gebelikte kullanılmaması gerektiği, bebek üzerindeki etkilerine dair yeterli güvenlik verisi bulunmadığı belirtiliyor. Op. Dr. Burcu Timur da Mounjaro'nun gebelikte güvenli olduğuna dair yeterli bilimsel veri olmadığını, hamilelik planlayanların kadın doğum uzmanına ve ilacı yazan hekime danışması gerektiğini ifade etti.

Kongrenin gündeminde sadece iğneler yoktu: Rahim içi PRP ve yumurta hücresi araştırmaları da konuşuldu.

Kongrenin gündeminde sadece iğneler yoktu: Rahim içi PRP ve yumurta hücresi araştırmaları da konuşuldu.

Kongrede tüp bebek tedavisine yönelik iki başlık daha öne çıktı. Prof. Dr. Bülent Tıraş, embriyonun tutunabilmesi için rahim iç tabakasının yaklaşık 7 milimetre kalınlığa ulaşması gerektiğini hatırlatarak, bu tabakayı kalınlaştırmak için rahim içi PRP uygulamasından söz etti. Prof. Dr. Emre Seli ise yaşa bağlı yumurta kalitesi kaybına mitokondri odaklı yaklaşımlar üzerine yürüttüğü çalışmaları aktardı. Seli, bu çalışmaların henüz erken aşamada olduğunu belirtti.

Zayıflama iğnesi kullanırken ya da bırakmayı düşünürken hamilelik planı olanlar için uzmanların ortak tavsiyesi değişmiyor: Kararı kendi başınıza vermeyin, doktor kontrolünde ilerleyin.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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