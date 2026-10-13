Zayıflama İğnelerinde Sürpriz Etki: Kilo Veren Kadınlar Beklenmedik Şekilde Hamile Kalıyor!
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Zayıflama iğnesi olarak bilinen GLP-1 grubu ilaçları kullanırken planlamadan hamile kalanların sayısı artınca sosyal medyada 'Monjouro bebekleri' tartışması başladı. 5. TÜBİD kongresinde konuşan Prof. Dr. Hulusi Bülent Zeyneloğlu, obezitesi olan kişilerde kilo kaybının gebelik şansını artırabileceğini söyledi. Uzmanlar ise bir noktanın altını çiziyor: Bu ilaçlar doğurganlık tedavisi değil.
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Fazla kilo yumurtlamayı bozuyor, kilo verildikçe döngü toparlanabiliyor.
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Ozempic bebeklerinin ardından sıra Monjouro'ya geldi, ancak uzmanlar ilacı değil kilo kaybını işaret ediyor.
Doğum kontrol hapı kullananlar için ayrı bir uyarı var: Hap beklendiği kadar etkili olmayabilir.
Kongrenin gündeminde sadece iğneler yoktu: Rahim içi PRP ve yumurta hücresi araştırmaları da konuşuldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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