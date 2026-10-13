Zayıflama İğnelerinde Sürpriz Etki: Kilo Veren Kadınlar Beklenmedik Şekilde Hamile Kalıyor!

Konu, geçtiğimiz aylarda dünya gündemine 'Ozempic bebekleri' adıyla girmişti. Ozempic, Wegovy, Mounjaro, Zepbound ve Saxenda gibi ilaçları kullanırken beklenmedik biçimde hamile kalan kadınların hikâyeleri sosyal medyada hızla yayıldı. Türkiye'de ise aynı tartışma 'Monjouro bebekleri' olarak anılıyor. Bu ifade tıbbi bir terim değil, sosyal medyada doğmuş bir kavram.

Zeyneloğlu'na göre GLP-1 ilaçları doğurganlık ilacı olarak görülmemeli. Gebelik şansındaki olası artış büyük olasılıkla ilacın kendisinden değil, kilo kaybıyla gelen metabolik ve hormonal iyileşmeden kaynaklanıyor. Uzman, bu ilaçların doktor kontrolü olmadan kullanılmaması gerektiğini de vurguladı.