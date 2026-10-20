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Zayıflama İğneleri Yapay Zekayı Geçti: Ozempic ve Mounjaro Ailesi 2025'te 71 Milyar Dolar Getirdi

Zayıflama İğneleri Yapay Zekayı Geçti: Ozempic ve Mounjaro Ailesi 2025'te 71 Milyar Dolar Getirdi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.10.2026 - 11:29
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Haftada bir uygulanan zayıflama ve diyabet iğneleri, 2025'te yapay zeka sektörünün tamamından daha fazla gelir üretti. Novo Nordisk'in semaglutid (Ozempic, Wegovy) ve Eli Lilly'nin tirzepatid (Mounjaro, Zepbound) ilaçları birlikte yaklaşık 71 milyar dolarlık satışa ulaşırken, OpenAI ve Anthropic'in toplam geliri 29 milyar dolarda kaldı. Karşılaştırmayı X'te paylaşan Avi Roy'a göre bu ilaçlara uygun yaklaşık 800 milyon hastanın yalnızca yüzde 2'si tedaviye erişebiliyor.

Kaynak: X (Avi Roy), Novo Nordisk ve Eli Lilly finansal raporları

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Novo Nordisk'in semaglutid ilaçları 2025'te yaklaşık 34,6 milyar dolarlık satış getirdi.

Novo Nordisk'in semaglutid ilaçları 2025'te yaklaşık 34,6 milyar dolarlık satış getirdi.

Danimarkalı şirketin 2025 geliri 309,1 milyar Danimarka kronuna (yaklaşık 46,8 milyar dolar) çıktı. Satışlar kron bazında yüzde 6, sabit kurla yüzde 10 arttı. Tablonun başında Ozempic var: ilacın yıllık satışı yaklaşık 19,6 milyar dolar oldu ve bir önceki yıla göre sabit kurla yüzde 10 büyüdü.

Obezite tedavisinde kullanılan Wegovy ise 28 milyar kronluk satışla yüzde 134 büyüme kaydetti. Ozempic, Wegovy ve diğer semaglutid ürünlerinin toplamı yaklaşık 34,6 milyar dolara ulaştı.

Eli Lilly cephesinde Mounjaro ve Zepbound toplamda 36,5 milyar dolarlık satışa imza attı.

Eli Lilly cephesinde Mounjaro ve Zepbound toplamda 36,5 milyar dolarlık satışa imza attı.

Eli Lilly'nin 10-K raporuna göre Mounjaro'nun 2025 geliri 22,965 milyar dolar oldu. İlacın 2024'teki satışı 11,54 milyar dolardı, yani gelir bir yılda yüzde 99 arttı. ABD dışındaki satışlar 2,6 milyar dolardan 9,3 milyar dolara fırladı.

Obezite tarafındaki Zepbound ise 4,9 milyar dolardan 13,5 milyar dolara çıkarak yüzde 175 büyüdü. İki ilaç birlikte şirketin 65,2 milyar dolarlık toplam gelirinin yaklaşık yüzde 56'sını oluşturdu.

Tirzepatid, bir çeyrekte Merck'in Keytruda'sını geçerek dünyanın en çok satan ilacı oldu.

Tirzepatid, bir çeyrekte Merck'in Keytruda'sını geçerek dünyanın en çok satan ilacı oldu.

2025'in üçüncü çeyreğinde Mounjaro ve Zepbound'un toplam satışı yaklaşık 10,1 milyar doları buldu. Keytruda'nın aynı dönemdeki satışı 8,1 milyar dolarda kaldı. Yılın tamamında ise Keytruda yaklaşık 31,6 milyar dolarla dünyanın en çok satan ilacı unvanını üçüncü kez korudu.

Tablo 2026'da da değişmedi. İlk çeyrekte Mounjaro 8,66 milyar dolarlık satış yaptı (bir yıl önce 3,84 milyar dolardı), Keytruda ise 7,9 milyar dolarda kaldı. Lilly, 2026 için 80 ile 83 milyar dolar arasında gelir bekliyor.

Yapay zeka cephesinde OpenAI ve Anthropic'in toplam geliri 29 milyar dolarda kaldı.

Yapay zeka cephesinde OpenAI ve Anthropic'in toplam geliri 29 milyar dolarda kaldı.

Avi Roy'un paylaşımında geçen karşılaştırma bu: iki ilaç ailesi 71 milyar dolar, iki yapay zeka devi 29 milyar dolar. Paylaşım X'te 830 binden fazla kez görüntülendi.

Yapay zeka şirketlerinin yıllıklandırılmış gelir hızı ise 2026'da hızla yükseldi. OpenAI'ın bu rakamının şubat ayında 25 milyar doları aştığı bildirildi.

Anthropic'in yıllık gelir hızı nisan 2026'da 30 milyar dolara çıktı.

Anthropic'in yıllık gelir hızı nisan 2026'da 30 milyar dolara çıktı.

Şirketin bu rakamı yılın başında 14 milyar dolar düzeyindeydi. Yani yapay zeka tarafı da hızla büyüyor, ancak 2025 tam yıl gelirleriyle kıyaslandığında iğnelerin gerisinde kaldı.

Avi Roy'un asıl vurgusu ise bu ilaçların henüz yolun başında olması: uygun yaklaşık 800 milyon hastanın yüzde 2'si tedaviye erişebiliyor. Paylaşım, Dr. Samuel B. Hume'un verilerine dayanıyor. Karşılaştırmanın çıkış noktası olan paylaşım:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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