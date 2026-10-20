Zayıflama İğneleri Yapay Zekayı Geçti: Ozempic ve Mounjaro Ailesi 2025'te 71 Milyar Dolar Getirdi
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Haftada bir uygulanan zayıflama ve diyabet iğneleri, 2025'te yapay zeka sektörünün tamamından daha fazla gelir üretti. Novo Nordisk'in semaglutid (Ozempic, Wegovy) ve Eli Lilly'nin tirzepatid (Mounjaro, Zepbound) ilaçları birlikte yaklaşık 71 milyar dolarlık satışa ulaşırken, OpenAI ve Anthropic'in toplam geliri 29 milyar dolarda kaldı. Karşılaştırmayı X'te paylaşan Avi Roy'a göre bu ilaçlara uygun yaklaşık 800 milyon hastanın yalnızca yüzde 2'si tedaviye erişebiliyor.
Kaynak: X (Avi Roy), Novo Nordisk ve Eli Lilly finansal raporları
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Novo Nordisk'in semaglutid ilaçları 2025'te yaklaşık 34,6 milyar dolarlık satış getirdi.
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Eli Lilly cephesinde Mounjaro ve Zepbound toplamda 36,5 milyar dolarlık satışa imza attı.
Tirzepatid, bir çeyrekte Merck'in Keytruda'sını geçerek dünyanın en çok satan ilacı oldu.
Yapay zeka cephesinde OpenAI ve Anthropic'in toplam geliri 29 milyar dolarda kaldı.
Anthropic'in yıllık gelir hızı nisan 2026'da 30 milyar dolara çıktı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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