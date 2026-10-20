Zayıflama İğneleri Yapay Zekayı Geçti: Ozempic ve Mounjaro Ailesi 2025'te 71 Milyar Dolar Getirdi

Danimarkalı şirketin 2025 geliri 309,1 milyar Danimarka kronuna (yaklaşık 46,8 milyar dolar) çıktı. Satışlar kron bazında yüzde 6, sabit kurla yüzde 10 arttı. Tablonun başında Ozempic var: ilacın yıllık satışı yaklaşık 19,6 milyar dolar oldu ve bir önceki yıla göre sabit kurla yüzde 10 büyüdü.

Obezite tedavisinde kullanılan Wegovy ise 28 milyar kronluk satışla yüzde 134 büyüme kaydetti. Ozempic, Wegovy ve diğer semaglutid ürünlerinin toplamı yaklaşık 34,6 milyar dolara ulaştı.