Yapay Zekaya Sorduk: Geleceğin En Büyük Ekonomik Gücü Hangi Sektör Olabilir?

Sağlık sektörü zaten büyük bir ekonomik alan ancak teknoloji bu sektörün sınırlarını daha da genişletebilir. Yapay zeka destekli teşhis, uzaktan sağlık hizmetleri, giyilebilir teknolojiler, biyolojik veri analizi ve kişiselleştirilmiş tedaviler sağlık hizmetlerinin yapısını değiştirebilir. Özellikle yaşlanan nüfuslar, kronik hastalıkların artması ve insanların yaşam kalitesini yükseltme isteği sağlık teknolojilerine olan talebi canlı tutabilir. Yapay zeka ile biyoteknolojinin birleşmesi ise yeni ilaçların geliştirilmesinden hastalıkların erken teşhisine kadar çok geniş bir alan yaratıyor.