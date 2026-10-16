Yapay Zekaya Sorduk: Geleceğin En Büyük Ekonomik Gücü Hangi Sektör Olabilir?
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Dünyanın ekonomik dengeleri değişirken, geleceğin en büyük sektörünü bugünün büyük şirketlerine bakarak tahmin etmek giderek zorlaşıyor. Yapay zekadan enerjiye, biyoteknolojiden uzay teknolojilerine kadar pek çok alan aynı anda büyürken bazı sektörler diğerlerinin de önünü açıyor. Peki önümüzdeki yıllarda ekonominin asıl patronu kim olacak?
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Yapay zeka ekonominin merkezine yerleşeceğinden aslında her sektörü dönüştürme imkanına sahip.
Çip teknolojisi
Enerji sektörü
Robotik sektörü
Biyoteknoloji
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Siber güvenlik
Uzay teknolojileri
Sağlık sektörü
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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