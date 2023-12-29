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Günlerdir Altın Yüzük ile Demir Eksikliği Ölçümü Yapılan TikTok Akımına Noktayı Koyuyoruz!

Günlerdir Altın Yüzük ile Demir Eksikliği Ölçümü Yapılan TikTok Akımına Noktayı Koyuyoruz!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 16:33

Günlerdir TikTok'ta altın yüzük ile demir eksikliği yapan kullanıcılar yeni bir akım başlattı. Görenlerin elinin altın yüzük aradığı bu akım giderek yayılıyor. demir eksikliği olan kullanıcılar çektikleri videolarda doğru sonuç verdiğini iddia ediyor. Peki, bu yöntem demir eksikliğini ölçmek konusunda gerçekten işe yarayabilir mi? Gelin, öğrenelim!

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TikTok kullananlar bilirler, bir süredir "Keşfet" adeta yüzüne altın yüzük süren kişilerin videosu ile doldu taştı.

TikTok kullananlar bilirler, bir süredir "Keşfet" adeta yüzüne altın yüzük süren kişilerin videosu ile doldu taştı.
onedio.com

👇🏻

Her video bir diğerinden görüp "Gerçekten doğru mu?" diye anlamak için çekiliyor. Kullanıcılar yüzlerine sürdükleri altın yüzük ile demir eksikliği yaşadıklarına inanıyor.

Her video bir diğerinden görüp "Gerçekten doğru mu?" diye anlamak için çekiliyor. Kullanıcılar yüzlerine sürdükleri altın yüzük ile demir eksikliği yaşadıklarına inanıyor.

İşte o videolardan biri👇🏻

Sosyal medyada gündem olan bu videolara göre demir eksikliği yaşayan kişiler alın bölgesine altın yüzük sürdüklerinde siyah bir iz çıkıyor.

Sosyal medyada gündem olan bu videolara göre demir eksikliği yaşayan kişiler alın bölgesine altın yüzük sürdüklerinde siyah bir iz çıkıyor.
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İşte böyle...

Çektikleri videolar ile yüzlerinin altın yüzük ile sanki boyanmış gibi olduğunu gördüğümüz kullanıcılar tartışma konusu oldu.

Çektikleri videolar ile yüzlerinin altın yüzük ile sanki boyanmış gibi olduğunu gördüğümüz kullanıcılar tartışma konusu oldu.

Sonuçta herkesin aklında tek bir soru belirdi: "Bu gerçek mi?"

Sahiden altın yüzük demir eksikliğini ölçen bir şey olabilir mi, sizin için araştırdık derledik!

Sahiden altın yüzük demir eksikliğini ölçen bir şey olabilir mi, sizin için araştırdık derledik!

Videolar her ne kadar şaşkınlığa uğratsa da gelen yorumlar pek öyle değil gibi...

Videolar her ne kadar şaşkınlığa uğratsa da gelen yorumlar pek öyle değil gibi...
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Diğer yandan bunu kadınların yüzündeki fondöten yüzünden meydana geldiğini iddia edenler de oldu.

Diğer yandan bunu kadınların yüzündeki fondöten yüzünden meydana geldiğini iddia edenler de oldu.

Twitter'dan da benzer iddialar geldi.

Twitter'dan da benzer iddialar geldi.
twitter.com

Gerçek olmadığına kanaat getirenler oldu bile.

Gerçek olmadığına kanaat getirenler oldu bile.

Sizce böyle bir şey olabilir mi?

Sizce böyle bir şey olabilir mi?

Uzmanlara göre olamaz: "Hematoloji uzmanıyım. Hikayenin sonunu söyleyeyim. Birileri deneyecek. Sonra gidecek tahlil yaptıracak. Menopoz öncesi kadınlarda çok sık gördüğümüz demir eksikliği saptanacak."

Uzmanlara göre olamaz: "Hematoloji uzmanıyım. Hikayenin sonunu söyleyeyim. Birileri deneyecek. Sonra gidecek tahlil yaptıracak. Menopoz öncesi kadınlarda çok sık gördüğümüz demir eksikliği saptanacak."
twitter.com
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Doç. Dr. Muhammed Keskin de Twitter hesabından kullanıcılar arasında popüler olan bu akıma bir yanıt verdi👇🏻

Doç. Dr. Muhammed Keskin de Twitter hesabından kullanıcılar arasında popüler olan bu akıma bir yanıt verdi👇🏻
twitter.com

Prof.Dr. Ahmet Emre Eşkazan da akımı ti'ye aldı.

Prof.Dr. Ahmet Emre Eşkazan da akımı ti'ye aldı.
twitter.com

Teyit.org'un yazısına göre bu iddia tamamen bir hurafe: "Demir eksikliği yalnızca kan testleriyle tespit edilebilir."

Teyit.org'un yazısına göre bu iddia tamamen bir hurafe: "Demir eksikliği yalnızca kan testleriyle tespit edilebilir."

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Peki neden altın yüzük cildi karartıyor, diyecek olursanız Teyit.org'un açıklaması şöyle👇🏻

Peki neden altın yüzük cildi karartıyor, diyecek olursanız Teyit.org'un açıklaması şöyle👇🏻

'Amerika Birleşik Devletleri’nde bir ticaret birliği olan Jewelers of America’ya göre, altının ciltte bıraktığı lekelerin en yaygın nedeni cildimize sürdüğümüz kozmetikler. Kelimenin tam anlamıyla 'ciltte siyah yazı' anlamına gelen 'black dermografizm' olarak bilinen bu olay, kozmetiklerin temas ettikleri mücevher metallerinden daha sert kimyasal bileşikler içermesi durumunda ortaya çıkabiliyor.

Bu bileşiklerin en yaygın olanları çinko oksit, titanyum dioksit, ferrik oksit ve kalamin. Kullandığımız krem, losyon, güneş kremi, allık ya da fondoten bu bileşenleri içeriyorsa, altının kara bir leke bırakması çok normal. Çünkü altın, dermografizm yaşanan en yaygın mücevherlerden biri.

Ya da cilt alerjik reaksiyon gösteriyor.'

"Peki bu bilgi nereden çıktı, nasıl yayıldı?" diyorsanız: House MD izlemeyi seven birisi olabilir... Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

"Peki bu bilgi nereden çıktı, nasıl yayıldı?" diyorsanız: House MD izlemeyi seven birisi olabilir... Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com
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KumdanKum

Ben de bu saçma içeriğin altına yorum yaparım... Fenerbahçeyi dik duruşundan, Ebrar'ı da duyarlılığından dolayı kutluyorum 👏💛💙... Ne yapmaya çalışıyorsun On... Devamını Gör

Sinan Şahin

embesiller yarım kilo makyaj yapmış cildim niye kararıyor diyor. Covid'den umutluydum böyle salaklara bulaşir da itlaf eder diye artık önümüzdeki pandemilere... Devamını Gör

Arwen

Ya biz Finlandiya mıyız? Onlar dertsizlikten böyle boş işlerle uğraşsa anlarım canları sıkılıyor diye. Bi eksik var ama o demir değil gibi.