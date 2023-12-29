Günlerdir Altın Yüzük ile Demir Eksikliği Ölçümü Yapılan TikTok Akımına Noktayı Koyuyoruz!
Günlerdir Altın Yüzük ile Demir Eksikliği Ölçümü Yapılan TikTok Akımına Noktayı Koyuyoruz!
Günlerdir TikTok'ta altın yüzük ile demir eksikliği yapan kullanıcılar yeni bir akım başlattı. Görenlerin elinin altın yüzük aradığı bu akım giderek yayılıyor. demir eksikliği olan kullanıcılar çektikleri videolarda doğru sonuç verdiğini iddia ediyor. Peki, bu yöntem demir eksikliğini ölçmek konusunda gerçekten işe yarayabilir mi? Gelin, öğrenelim!
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TikTok kullananlar bilirler, bir süredir "Keşfet" adeta yüzüne altın yüzük süren kişilerin videosu ile doldu taştı.
Her video bir diğerinden görüp "Gerçekten doğru mu?" diye anlamak için çekiliyor. Kullanıcılar yüzlerine sürdükleri altın yüzük ile demir eksikliği yaşadıklarına inanıyor.
Sosyal medyada gündem olan bu videolara göre demir eksikliği yaşayan kişiler alın bölgesine altın yüzük sürdüklerinde siyah bir iz çıkıyor.
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Çektikleri videolar ile yüzlerinin altın yüzük ile sanki boyanmış gibi olduğunu gördüğümüz kullanıcılar tartışma konusu oldu.
Sahiden altın yüzük demir eksikliğini ölçen bir şey olabilir mi, sizin için araştırdık derledik!
Videolar her ne kadar şaşkınlığa uğratsa da gelen yorumlar pek öyle değil gibi...
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Diğer yandan bunu kadınların yüzündeki fondöten yüzünden meydana geldiğini iddia edenler de oldu.
Twitter'dan da benzer iddialar geldi.
Gerçek olmadığına kanaat getirenler oldu bile.
Sizce böyle bir şey olabilir mi?
Uzmanlara göre olamaz: "Hematoloji uzmanıyım. Hikayenin sonunu söyleyeyim. Birileri deneyecek. Sonra gidecek tahlil yaptıracak. Menopoz öncesi kadınlarda çok sık gördüğümüz demir eksikliği saptanacak."
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Doç. Dr. Muhammed Keskin de Twitter hesabından kullanıcılar arasında popüler olan bu akıma bir yanıt verdi👇🏻
Prof.Dr. Ahmet Emre Eşkazan da akımı ti'ye aldı.
Teyit.org'un yazısına göre bu iddia tamamen bir hurafe: "Demir eksikliği yalnızca kan testleriyle tespit edilebilir."
Peki neden altın yüzük cildi karartıyor, diyecek olursanız Teyit.org'un açıklaması şöyle👇🏻
"Peki bu bilgi nereden çıktı, nasıl yayıldı?" diyorsanız: House MD izlemeyi seven birisi olabilir... Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Ben de bu saçma içeriğin altına yorum yaparım... Fenerbahçeyi dik duruşundan, Ebrar'ı da duyarlılığından dolayı kutluyorum 👏💛💙... Ne yapmaya çalışıyorsun On... Devamını Gör
embesiller yarım kilo makyaj yapmış cildim niye kararıyor diyor. Covid'den umutluydum böyle salaklara bulaşir da itlaf eder diye artık önümüzdeki pandemilere... Devamını Gör
Ya biz Finlandiya mıyız? Onlar dertsizlikten böyle boş işlerle uğraşsa anlarım canları sıkılıyor diye. Bi eksik var ama o demir değil gibi.