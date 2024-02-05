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L'Oreal Paris'te Çalışan Kadının Eğitim Hayatını Dinlerken Kendi Hayatınızı Sorgulayacaksınız!

L'Oreal Paris'te Çalışan Kadının Eğitim Hayatını Dinlerken Kendi Hayatınızı Sorgulayacaksınız!

Arya
Arya - Onedio Üyesi
05.02.2024 - 18:05

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L'Oreal Paris'te çalışan ve çalışma hayatı ile ilgili paylaşımlarını '@irmakpeltekoglu' isimli TikTok hesabında paylaşan kadın, insanların en çok merak ettiği konulardan birini yanıtladı.

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L'Oreal Paris'te çalışan ve çalışma hayatı ile ilgili paylaşımlarıyla dikkat çeken Irmak isimli kadın, 'Böyle yerlerde çalışmak için ne okumak gerekir?' sorusunu yanıtladı.

L'Oreal Paris'te çalışan ve çalışma hayatı ile ilgili paylaşımlarıyla dikkat çeken Irmak isimli kadın, 'Böyle yerlerde çalışmak için ne okumak gerekir?' sorusunu yanıtladı.

Detaylı bir eğitim-öğretim videosu çeken Irmak, eğitim hayatını yaklaşık 2 dakikada anlattı. Irmak'ın eğitim hayatını dinlerken kendi eğitim hayatınızı sorgulayacaksınız...

Detaylı bir eğitim-öğretim videosu çeken Irmak, eğitim hayatını yaklaşık 2 dakikada anlattı. Irmak'ın eğitim hayatını dinlerken kendi eğitim hayatınızı sorgulayacaksınız...

İşte o video: 👇

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