L'Oreal Paris'te Çalışan Kadının Eğitim Hayatını Dinlerken Kendi Hayatınızı Sorgulayacaksınız!

L'Oreal Paris'te çalışan ve çalışma hayatı ile ilgili paylaşımlarını '@irmakpeltekoglu' isimli TikTok hesabında paylaşan kadın, insanların en çok merak ettiği konulardan birini yanıtladı.
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L'Oreal Paris'te çalışan ve çalışma hayatı ile ilgili paylaşımlarıyla dikkat çeken Irmak isimli kadın, 'Böyle yerlerde çalışmak için ne okumak gerekir?' sorusunu yanıtladı.
Detaylı bir eğitim-öğretim videosu çeken Irmak, eğitim hayatını yaklaşık 2 dakikada anlattı. Irmak'ın eğitim hayatını dinlerken kendi eğitim hayatınızı sorgulayacaksınız...
İşte o video: 👇
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