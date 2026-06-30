KYK Yurdu Mu Lüks Fitness Salonu Mu? Bir Öğrenci Kaldığı KYK Yurdu'nun Spor Salonunu Paylaştı

KYK yurtları denince çoğumuzun aklına ranza düzenleri, dar çalışma masaları ve koridor sonundaki ortak alanlar gelir. Yurt yaşamının getirdiği kısıtlı imkanlar, öğrencilerin sosyal ve fiziksel aktivitelerini genellikle kampüs dışına taşımalarına neden olur. Fakat son dönemde öğrencilerin paylaştığı bazı yurtlar, bu algıyı kökten değiştirecek cinsten. Alışılmışın dışındaki bu standartlar, hem buralarda konaklayan gençlerin motivasyonunu artırıyor hem de görenleri şaşırtıyor.

Bir devlet yurdunda kalan öğrenci kaldığı yurdun spor salonunu paylaştı. Lüks spor salonlarını aratmayan mekan, özellikle spor yapmayı seven öğrencileri biraz kıskandırdı.

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