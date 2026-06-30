article/comments
article/share
Haberler
Video
KYK Yurdu Mu Lüks Fitness Salonu Mu? Bir Öğrenci Kaldığı KYK Yurdu'nun Spor Salonunu Paylaştı

KYK Yurdu Mu Lüks Fitness Salonu Mu? Bir Öğrenci Kaldığı KYK Yurdu'nun Spor Salonunu Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.06.2026 - 22:59

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

KYK yurtları denince çoğumuzun aklına ranza düzenleri, dar çalışma masaları ve koridor sonundaki ortak alanlar gelir. Yurt yaşamının getirdiği kısıtlı imkanlar, öğrencilerin sosyal ve fiziksel aktivitelerini genellikle kampüs dışına taşımalarına neden olur. Fakat son dönemde öğrencilerin paylaştığı bazı yurtlar, bu algıyı kökten değiştirecek cinsten. Alışılmışın dışındaki bu standartlar, hem buralarda konaklayan gençlerin motivasyonunu artırıyor hem de görenleri şaşırtıyor. 

Bir devlet yurdunda kalan öğrenci kaldığı yurdun spor salonunu paylaştı. Lüks spor salonlarını aratmayan mekan, özellikle spor yapmayı seven öğrencileri biraz kıskandırdı. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki bu yurt nerede?

Peki bu yurt nerede?

Videodaki yurt, Maltepe'de bulunan Mimar Sinan KYK Yurdu. Spor salonunda serbest ağırlık istasyonları, çok fonksiyonlu fonksiyonel kafesler, sıra sıra dizilmiş olimpik barlar ve profesyonel koşu bantları dikkat çekiyor. Yüksek tavanlı, geniş cam cepheli ve doğrudan şehir manzarasına açılan bu alan, özel zincir spor salonlarını aratmayacak cinsten bir mimari tasarıma sahip.  Devlet yurtlarındaki bu tarz köklü değişimler, gençlerin spor yapma alışkanlıklarını desteklerken dışarıdaki fahiş fitness üyeliği ücretlerinden de tasarruf etmelerini sağlıyor. Bu tarz videolarla gençlerin nelere ihtiyacı olabileceği bir kere daha hatırlanıyor.

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın