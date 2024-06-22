Kütahya’da Yolcu Otobüsü Devrildi: Denetimde Taktırılan Emniyet Kemeri Sayesinde Can Kaybı Yaşanmadı

İstanbul Boğazı’nda Bir Mekanda Menemenin Fiyatının 18 Bin TL Olduğunu Gören Vatandaş Şoke Oldu

Kaptan Eda Erdem Polonya Maçının Ardından Açıklama Yaptı: "Bu Takım Her Şeyin En İyisini Hak Ediyor"