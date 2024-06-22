Kütahya’da Yolcu Otobüsü Devrildi: Denetimde Taktırılan Emniyet Kemeri Sayesinde Can Kaybı Yaşanmadı

Bursa’dan Antalya’ya gitmek adına yola çıkan 23 kişinin olduğu yolcu otobüsü Kütahya-Eskişehir kara yolu üzerinde şarampole devrildi. Yaşanan kaza sonucu ekipler olay yerine sevk edildi. Kazadan yaklaşık bir saat önce ise trafik denetiminde emniyet kemeri taktırıldığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri yolcu otobüsüne Eskişehir’de denetim gerçekleştirmiş ve 23 yolcu da emniyet kemerlerini takmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaşanan kaza sonucu tüm yolcuların emniyet kemerleri takılı olduğu için ciddi yaralanmalar ve can kaybı yaşanmadı.
23 yolcu içerisinde 5 kişinin yaralanarak Kütahya Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği tedavi gördükten sonra ise taburcu edildiği kayda geçti.
İşte detaylar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın