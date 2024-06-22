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Toplu Taşımaya Köpeğiyle Binen Vatandaş Yolcuların İstememesi Sonucu İndirildi

Toplu Taşımaya Köpeğiyle Binen Vatandaş Yolcuların İstememesi Sonucu İndirildi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 11:32

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Ankara’da Altıağaç ile Ulus güzergahında hizmet veren EGO otobüsünde yaşanan olayda süs köpeği olan bir kadın otobüse bindi ancak yolculardan tepki gelince tartışma yaşandı. Köpeği olan kadın tartışma sonucu otobüsten indirildi.

Kaynak: İHA

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Otobüse binen kadının köpeğinin ağızlığı yoktu ve yolcular köpekle otobüse binemeyeceğini söyleyerek inmesini istedi.

Otobüse binen kadının köpeğinin ağızlığı yoktu ve yolcular köpekle otobüse binemeyeceğini söyleyerek inmesini istedi.

Ancak olay kısa sürede tartışmaya döndü ve genç kadın hakaret etmeye başlayınca yolcular olay anını cep telefonlarından kayda aldı.

Ancak olay kısa sürede tartışmaya döndü ve genç kadın hakaret etmeye başlayınca yolcular olay anını cep telefonlarından kayda aldı.

“Köpeğin size ne zararı var?” diyen genç kadın tartışma sonucunda otobüsten indi.

“Köpeğin size ne zararı var?” diyen genç kadın tartışma sonucunda otobüsten indi.

İşte o anlar 👇

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İnanç Yıldırım

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