Toplu Taşımaya Köpeğiyle Binen Vatandaş Yolcuların İstememesi Sonucu İndirildi

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Otobüse binen kadının köpeğinin ağızlığı yoktu ve yolcular köpekle otobüse binemeyeceğini söyleyerek inmesini istedi.
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Ancak olay kısa sürede tartışmaya döndü ve genç kadın hakaret etmeye başlayınca yolcular olay anını cep telefonlarından kayda aldı.
“Köpeğin size ne zararı var?” diyen genç kadın tartışma sonucunda otobüsten indi.
İşte o anlar 👇
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