Kayseri Pınarbaşı’nda Korkulan Oldu: CHP’li Meclis Üyesi Şerafettin Bahadır’a Kızının Yanında Silahlı Saldırı
Kayseri Pınarbaşı’nda Korkulan Oldu: CHP’li Meclis Üyesi Şerafettin Bahadır’a Kızının Yanında Silahlı Saldırı
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde 31 Mart’ta düzenlenen yerel seçimler sonrası başlayan gerginlikte silahlar patladı. Seçim sonuçlarının kabul edilmemesi sonrasında ilçede yeniden seçim yapılmış ve seçimi yeniden CHP kazanmıştı. CHP’li meclis üyesi Şerafettin Bahadır, eski belediye başkanı MHP'li Menduh Uzunluoğlu'nun kardeşi Ejder Uzunluoğlu ve yanındakiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ayaklarından vurulan Bahadır’ın saldırı sırasında kızının da yanında olduğu öğrenildi.
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Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi yerel seçimlerde en çok konuşulan ilçelerden biri olmuştu.
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31 Mart’ta yapılan seçimde CHP’nin adayı önde çıkmış ancak MHP’nin itirazı sonrasında seçim yenilenmişti. Yeniden yapılan seçimi CHP’nin adayı Deniz Yağan yeniden başkan olarak seçildi.
Sözcü’den İsmail Saymaz, ilçede CHP’li meclis üyesi Şerafettin Bahadır’a yapılan silahlı saldırının detaylarını paylaştı.
İddiaya göre Bahadır’a saldırı düzenleyen kişiler, MHP'li Menduh Uzunluoğlu'nun kardeşi Ejder Uzunluoğlu ve yanındakiler.
CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, saldırıyı yapan kişilerin gözaltına alındığını ifade etti.
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Şerafettin Bahadır'ın tedavi gördüğü hastaneden görüntüler 👇
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