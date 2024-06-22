Kayseri Pınarbaşı’nda Korkulan Oldu: CHP’li Meclis Üyesi Şerafettin Bahadır’a Kızının Yanında Silahlı Saldırı

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde 31 Mart’ta düzenlenen yerel seçimler sonrası başlayan gerginlikte silahlar patladı. Seçim sonuçlarının kabul edilmemesi sonrasında ilçede yeniden seçim yapılmış ve seçimi yeniden CHP kazanmıştı. CHP’li meclis üyesi Şerafettin Bahadır, eski belediye başkanı MHP'li Menduh Uzunluoğlu'nun kardeşi Ejder Uzunluoğlu ve yanındakiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ayaklarından vurulan Bahadır’ın saldırı sırasında kızının da yanında olduğu öğrenildi.