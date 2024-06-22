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Kayseri Pınarbaşı’nda Korkulan Oldu: CHP’li Meclis Üyesi Şerafettin Bahadır’a Kızının Yanında Silahlı Saldırı

Kayseri Pınarbaşı’nda Korkulan Oldu: CHP’li Meclis Üyesi Şerafettin Bahadır’a Kızının Yanında Silahlı Saldırı

Kayseri
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.06.2024 - 08:30

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde 31 Mart’ta düzenlenen yerel seçimler sonrası başlayan gerginlikte silahlar patladı. Seçim sonuçlarının kabul edilmemesi sonrasında ilçede yeniden seçim yapılmış ve seçimi yeniden CHP kazanmıştı. CHP’li meclis üyesi Şerafettin Bahadır, eski belediye başkanı MHP'li Menduh Uzunluoğlu'nun kardeşi Ejder Uzunluoğlu ve yanındakiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ayaklarından vurulan Bahadır’ın saldırı sırasında kızının da yanında olduğu öğrenildi.

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Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi yerel seçimlerde en çok konuşulan ilçelerden biri olmuştu.

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi yerel seçimlerde en çok konuşulan ilçelerden biri olmuştu.

31 Mart’ta yapılan seçimde CHP’nin adayı önde çıkmış ancak MHP’nin itirazı sonrasında seçim yenilenmişti. Yeniden yapılan seçimi CHP’nin adayı Deniz Yağan yeniden başkan olarak seçildi.

31 Mart’ta yapılan seçimde CHP’nin adayı önde çıkmış ancak MHP’nin itirazı sonrasında seçim yenilenmişti. Yeniden yapılan seçimi CHP’nin adayı Deniz Yağan yeniden başkan olarak seçildi.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan (sağdaki)

Sözcü’den İsmail Saymaz, ilçede CHP’li meclis üyesi Şerafettin Bahadır’a yapılan silahlı saldırının detaylarını paylaştı.

Sözcü’den İsmail Saymaz, ilçede CHP’li meclis üyesi Şerafettin Bahadır’a yapılan silahlı saldırının detaylarını paylaştı.

Kaynak

İddiaya göre Bahadır’a saldırı düzenleyen kişiler, MHP'li Menduh Uzunluoğlu'nun kardeşi Ejder Uzunluoğlu ve yanındakiler.

İddiaya göre Bahadır’a saldırı düzenleyen kişiler, MHP'li Menduh Uzunluoğlu'nun kardeşi Ejder Uzunluoğlu ve yanındakiler.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, saldırıyı yapan kişilerin gözaltına alındığını ifade etti.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, saldırıyı yapan kişilerin gözaltına alındığını ifade etti.
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Şerafettin Bahadır'ın tedavi gördüğü hastaneden görüntüler 👇

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