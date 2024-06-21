Çorum Uğurludağ’da Neler Oluyor? AK Partili Belediye Başkanı Karakolda Silah Çekmiş
Çorum Uğurludağ’da Neler Oluyor? AK Partili Belediye Başkanı Karakolda Silah Çekmiş
31 Mart’ta düzenlenen yerel seçimler sonrası Çorum’un Uğurludağ ilçesinde AK Parti seçmenleriyle MHP seçmenleri arasında zaman zaman gerginlik yaşanıyordu. İki grup arasında yaşanan son kavgada, ilçenin AK Partili belediye başkanı Remzi Torun’un, karakolda silahına davrandığı iddia edildi. Polis ekipleri belediye başkanının silahına el koydu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çorum’un Uğurludağ ilçesinde iki grup arasında yaşanan kavga sonrası polis ekipleri taraftarları karakola götürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
T24’ten Evlan Yılmaz’ın haberine göre; kavga sonrası karakola gelen AK Partili Belediye Başkanı Remzi Torun, karakolda silahını çektiği esnada orada bulunan MHP’liler elinden tabancayı alıp şarjörünü çıkarıp tabancayı yere attılar.
Karakolda yaşanan bu olay sonrası MHP’liler AKP’li belediye başkanından şikayetçi olurken, İskilip Cumhuriyet savcılığı Remzi Torun’un silahına el koydu.
Karakolda yaşanan kavganın görüntüleri 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın