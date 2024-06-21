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Çorum Uğurludağ’da Neler Oluyor? AK Partili Belediye Başkanı Karakolda Silah Çekmiş

Çorum Uğurludağ’da Neler Oluyor? AK Partili Belediye Başkanı Karakolda Silah Çekmiş

Çorum
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.06.2024 - 14:20

31 Mart’ta düzenlenen yerel seçimler sonrası Çorum’un Uğurludağ ilçesinde AK Parti seçmenleriyle MHP seçmenleri arasında zaman zaman gerginlik yaşanıyordu. İki grup arasında yaşanan son kavgada, ilçenin AK Partili belediye başkanı Remzi Torun’un, karakolda silahına davrandığı iddia edildi. Polis ekipleri belediye başkanının silahına el koydu.

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Çorum’un Uğurludağ ilçesinde iki grup arasında yaşanan kavga sonrası polis ekipleri taraftarları karakola götürdü.

Çorum’un Uğurludağ ilçesinde iki grup arasında yaşanan kavga sonrası polis ekipleri taraftarları karakola götürdü.

T24’ten Evlan Yılmaz’ın haberine göre; kavga sonrası karakola gelen AK Partili Belediye Başkanı Remzi Torun, karakolda silahını çektiği esnada orada bulunan MHP’liler elinden tabancayı alıp şarjörünü çıkarıp tabancayı yere attılar.

T24’ten Evlan Yılmaz’ın haberine göre; kavga sonrası karakola gelen AK Partili Belediye Başkanı Remzi Torun, karakolda silahını çektiği esnada orada bulunan MHP’liler elinden tabancayı alıp şarjörünü çıkarıp tabancayı yere attılar.

Kaynak

Karakolda yaşanan bu olay sonrası MHP’liler AKP’li belediye başkanından şikayetçi olurken, İskilip Cumhuriyet savcılığı Remzi Torun’un silahına el koydu.

Karakolda yaşanan bu olay sonrası MHP’liler AKP’li belediye başkanından şikayetçi olurken, İskilip Cumhuriyet savcılığı Remzi Torun’un silahına el koydu.

Karakolda yaşanan kavganın görüntüleri 👇

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