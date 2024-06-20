AK Partili Mustafa Varank’ın İBB’ye Zam Tepkisi Sosyal Medyada Gündem Oldu

AK Parti Bursa Milletvekili eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul’da Halk Ekmek’e yapılan zamma Twitter hesabından tepki gösterdi. Varank’ın, ocak ayından beri maliyetlerin artmadığını iddia ettiği paylaşım sosyal medyada da çok konuşuldu.