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AK Partili Mustafa Varank’ın İBB’ye Zam Tepkisi Sosyal Medyada Gündem Oldu

AK Partili Mustafa Varank’ın İBB’ye Zam Tepkisi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Mustafa Varank
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.06.2024 - 23:10

AK Parti Bursa Milletvekili eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul’da Halk Ekmek’e yapılan zamma Twitter hesabından tepki gösterdi. Varank’ın, ocak ayından beri maliyetlerin artmadığını iddia ettiği paylaşım sosyal medyada da çok konuşuldu.

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İBB’nin işlettiği Halk Ekmek’e bugün 3 lira zam yapıldı ve yeni fiyat 8 lira oldu.

İBB’nin işlettiği Halk Ekmek’e bugün 3 lira zam yapıldı ve yeni fiyat 8 lira oldu.

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AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, İBB’nin yaptığı zamma maliyetlerin artmadığını iddia ederek tepki gösterdi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, İBB’nin yaptığı zamma maliyetlerin artmadığını iddia ederek tepki gösterdi.

Milletvekili Mustafa Varank’ın paylaşımı 👇

Milletvekili Mustafa Varank’ın paylaşımı 👇
twitter.com

Mustafa Varank'ın zam tepkisi sosyal medyada da çok konuşuldu 👇

Mustafa Varank'ın zam tepkisi sosyal medyada da çok konuşuldu 👇
twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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