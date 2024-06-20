AK Partili Mustafa Varank’ın İBB’ye Zam Tepkisi Sosyal Medyada Gündem Oldu
AK Partili Mustafa Varank’ın İBB’ye Zam Tepkisi Sosyal Medyada Gündem Oldu
AK Parti Bursa Milletvekili eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul’da Halk Ekmek’e yapılan zamma Twitter hesabından tepki gösterdi. Varank’ın, ocak ayından beri maliyetlerin artmadığını iddia ettiği paylaşım sosyal medyada da çok konuşuldu.
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İBB’nin işlettiği Halk Ekmek’e bugün 3 lira zam yapıldı ve yeni fiyat 8 lira oldu.
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AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, İBB’nin yaptığı zamma maliyetlerin artmadığını iddia ederek tepki gösterdi.
Milletvekili Mustafa Varank’ın paylaşımı 👇
Mustafa Varank'ın zam tepkisi sosyal medyada da çok konuşuldu 👇
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