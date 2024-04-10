AK Partili Vekil Mustafa Varank’ın Muhalefet Hazırlığı: “Nasıl Yapıldığını Göstereceğiz!”
AK Partili Vekil Mustafa Varank’ın Muhalefet Hazırlığı: “Nasıl Yapıldığını Göstereceğiz!”
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AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AKP Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, eski AKP Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AKP İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile çok sayıda partili katıldı.
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank da yaptığı konuşmada, bekledikleri neticeyi alamadıkları seçimleri, bir dönüm noktası olarak gördüklerini söyledi.
CHP’nin seçim döneminde verdiği vaatleri yerine getirip getirmeyeceğini takip edeceklerini söyleyen Varank, “Verilen sözlerin takipçisi olacağız. Muhalefet nasıl yapılır, bunu da onlara göstereceğiz. Biz onlar gibi yalan siyasetinden anlamayız. İftira siyasetinden anlamayız. Bizler işimizin takipçisi oluruz. Görüyorsunuz, İstanbul'da belediye başkanlığını kazanmış birtakım partiler, gelir gelmez iftira kampanyalarına başlıyorlar. Tıpkı geçmişte Sayın Cumhurbaşkanımıza iftira attıkları gibi, 'Bu külliyede altın klozet varmış' dedikleri gibi 'İstanbul'da bir belediye başkanımız makam odasına jakuzi yaptırmış' diye iftira atabiliyorlar. Biz bu yalan ve iftira siyasetine de asla müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşımızın aklında hiçbir soru işareti kalmaması için de bunların açıklamalarını yapacağız. Hemen cevaplarını vereceğiz” diye konuştu.
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