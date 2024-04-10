AK Partili Vekil Mustafa Varank’ın Muhalefet Hazırlığı: “Nasıl Yapıldığını Göstereceğiz!”

AK Parti, son yapılan yerel seçimlerde tarihinde ilk kez CHP’nin ardından ikinci parti konumuna düşmüşmüştü. AK Parti Bursa Milletvekili eski bakan Mustafa Varank, CHP’nin vaatlerinin takipçisi olacaklarını söyledi ve “muhalefet nasıl yapılırmış göstereceğiz” ifadelerini kullandı.