Polis Karakolundaki Şiddet Görüntülerini Paylaştı: “Vatandaş Neden AK Parti’den Uzaklaşıyor?”
Polis Karakolundaki Şiddet Görüntülerini Paylaştı: “Vatandaş Neden AK Parti’den Uzaklaşıyor?”
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Ahmet Üstün isimli vatandaş, İstanbul’da bulunan bir karakolda vatandaşa şiddet uygulandığının görüntülerini paylaştı.
Daha önce AK Parti ile ilgili sık sık destek paylaşımında bulunan Üstün, görüntüler üzerine hem valiliğin, hem bakanlığın hem de savcılığın Cimer şikayetine rağmen hiçbir şey yapmadığını iddia etti.
Paylaşılan görüntüler 👇
Üstün, olayın savcılığa aktarıldıktan sonra savcının uzun süre hiçbir şey yapmadığını ve en sonunda da hukuksuz olarak takipsizlik kararı verdiğini ifade etti.
Ahmet Üstün’ün Anadolu Adliyesi’inde yaşananlara dair paylaşımları
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Ahmet Üstün son olarak elindeki tüm belgeleri, savcılığın verdiği kararları haberleştirmesi için Halk TV’ye verdiğini de ifade etti.
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Hahaha Anladınız mı şimdi işte gerçekleri çok da umrundaydiniz ya zaten yalakalığıni yaptığınız güruhun
Bu olaylar bugün yada kısa zaman önce başlamadı ki.. Şimdi mi bunların hesabına oturdunuz??