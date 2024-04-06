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Polis Karakolundaki Şiddet Görüntülerini Paylaştı: “Vatandaş Neden AK Parti’den Uzaklaşıyor?”

Polis Karakolundaki Şiddet Görüntülerini Paylaştı: “Vatandaş Neden AK Parti’den Uzaklaşıyor?”

Polis
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.04.2024 - 15:08

ElbasriSenn isimli Twitter kullanıcısı, İstanbul’da bir karakolda meydana gelen polisin şiddet olayını “Vatandaş Reis’ten ve AK Parti’den neden uzaklaşıyora örnek olarak” paylaştı. Twitter kullanıcısı, savcılığın da görüntüler için takipsizlik kararı verdiğini söyledi.

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Ahmet Üstün isimli vatandaş, İstanbul’da bulunan bir karakolda vatandaşa şiddet uygulandığının görüntülerini paylaştı.

Ahmet Üstün isimli vatandaş, İstanbul’da bulunan bir karakolda vatandaşa şiddet uygulandığının görüntülerini paylaştı.

Daha önce AK Parti ile ilgili sık sık destek paylaşımında bulunan Üstün, görüntüler üzerine hem valiliğin, hem bakanlığın hem de savcılığın Cimer şikayetine rağmen hiçbir şey yapmadığını iddia etti.

Daha önce AK Parti ile ilgili sık sık destek paylaşımında bulunan Üstün, görüntüler üzerine hem valiliğin, hem bakanlığın hem de savcılığın Cimer şikayetine rağmen hiçbir şey yapmadığını iddia etti.

Paylaşılan görüntüler 👇

Üstün, olayın savcılığa aktarıldıktan sonra savcının uzun süre hiçbir şey yapmadığını ve en sonunda da hukuksuz olarak takipsizlik kararı verdiğini ifade etti.

Üstün, olayın savcılığa aktarıldıktan sonra savcının uzun süre hiçbir şey yapmadığını ve en sonunda da hukuksuz olarak takipsizlik kararı verdiğini ifade etti.

Ahmet Üstün’ün Anadolu Adliyesi’inde yaşananlara dair paylaşımları

Ahmet Üstün’ün Anadolu Adliyesi’inde yaşananlara dair paylaşımları
twitter.com
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twitter.com
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twitter.com

Ahmet Üstün son olarak elindeki tüm belgeleri, savcılığın verdiği kararları haberleştirmesi için Halk TV’ye verdiğini de ifade etti.

Ahmet Üstün son olarak elindeki tüm belgeleri, savcılığın verdiği kararları haberleştirmesi için Halk TV’ye verdiğini de ifade etti.
twitter.com

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anıl arslancan

Hahaha Anladınız mı şimdi işte gerçekleri çok da umrundaydiniz ya zaten yalakalığıni yaptığınız güruhun

Fırat B.

Bu olaylar bugün yada kısa zaman önce başlamadı ki.. Şimdi mi bunların hesabına oturdunuz??