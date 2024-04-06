Polis Karakolundaki Şiddet Görüntülerini Paylaştı: “Vatandaş Neden AK Parti’den Uzaklaşıyor?”

ElbasriSenn isimli Twitter kullanıcısı, İstanbul’da bir karakolda meydana gelen polisin şiddet olayını “Vatandaş Reis’ten ve AK Parti’den neden uzaklaşıyora örnek olarak” paylaştı. Twitter kullanıcısı, savcılığın da görüntüler için takipsizlik kararı verdiğini söyledi.