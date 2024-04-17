Gündem Istakoz Paylaşımı: Mustafa Varank’ın Istakoz Emojisi Kameralara Yansıdı
Gündem Istakoz Paylaşımı: Mustafa Varank’ın Istakoz Emojisi Kameralara Yansıdı
AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’nın, bayram tatilinde paylaştığı ıstakoz fotoğrafı, bugün Meclis’te en çok konuşulan konulardan oldu. Şebnem Bursalı konuyla ilgili ısrarlı sorulara cevap vermezken, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile yaptığı konuşmada ıstakoz emojisi paylaşması NOW TV kameralarına yansıdı.
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Milletvekil Şebnem Bursalı, bayram tatilinde dünya jet sosyetesinin gittiği Monaco Yat Kulübü’nde yediği ıstakozu paylaşmıştı.
Bursalı’nın bu paylaşımı sonrasında AK Parti’den bazı isimler kendisine tepki göstermişti.
Bugün Meclis’te AK Parti’nin grup toplantısında da dikkatler Şebnem Bursalı’nın üzerindeydi.
Bursalı, gazetecilerin ısrarlı sorularına rağmen ıstakoz ile ilgili açıklamada bulunmadı.
NOW TV’nin kameralarına yansıyan ilginç görüntü ise sosyal medyada gündem oldu.
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AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varan ile Bilal Erdoğan’ın konuşmalarında, ıstakoz emojisi paylaşıldı.
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