AK Partili Mücahit Birinci’den Şebnem Bursalı’ya Sert Tepki: “Partiden Defolup Gitsin”

Ramazan Bayramı’nda Monaco’ya giderek Yat Kulübü’nden ıskatoz fotoğrafı paylaşan AK Parti milletvekili Şebnem Bursalı ve Maldivler'e tatile giden AK Partili Hüseyin Filiz sadece halkın değil kendi partililerinin de eleştiri oklarını üstlerine çekti.

Mynet’e açıklamalarda bulunan AK Parti eski MYKY üyesi Mücahit Birinci “Bana o ıstakozlu fotoğrafı benzincide çalışan emekçi arkadaşımız gösterdi. Siz böyle duruyosunuz ama durum bu dedi. Biz de artık patlama noktasına geldik. Bu tür paylaşımlar yapan arkadaşlar lütfen partiden defolup gitsinler” dedi.

İşte AK Partili Mücahit Birinci’nin Mynet’e özel yaptığı açıklamalardan satır başları…