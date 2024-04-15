AK Partili Mücahit Birinci’den Şebnem Bursalı’ya Sert Tepki: “Partiden Defolup Gitsin”
AK Partili Mücahit Birinci’den Şebnem Bursalı’ya Sert Tepki: “Partiden Defolup Gitsin”
Kaynak: https://finans.mynet.com/haber/detay/...
Ramazan Bayramı’nda Monaco’ya giderek Yat Kulübü’nden ıskatoz fotoğrafı paylaşan AK Parti milletvekili Şebnem Bursalı ve Maldivler'e tatile giden AK Partili Hüseyin Filiz sadece halkın değil kendi partililerinin de eleştiri oklarını üstlerine çekti.
Mynet’e açıklamalarda bulunan AK Parti eski MYKY üyesi Mücahit Birinci “Bana o ıstakozlu fotoğrafı benzincide çalışan emekçi arkadaşımız gösterdi. Siz böyle duruyosunuz ama durum bu dedi. Biz de artık patlama noktasına geldik. Bu tür paylaşımlar yapan arkadaşlar lütfen partiden defolup gitsinler” dedi.
İşte AK Partili Mücahit Birinci’nin Mynet’e özel yaptığı açıklamalardan satır başları…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Mynet'in sorularını yanıtlayan AK Parti eski MYKY üyesi Mücahit Birinci, 'Artık karnımızdan konuşmayacağız. Karnımızdan konuşa konuşa adamlar Yozgat'a kadar geldiler. Vatandaş pazar tezgahlarının altından domates topluyor' derken Şebnem Bursalı'ya bir kez daha partiden defolup gitsin dedi. İşte Mücahit Birinci’nin açıklamalarından satır başları:
'Millet bu arkadaşları Sayın Cumhurbaşkanımızın yükünü almamız için seçti. Bu hareketler tam tersi Sayın Cumhurbaşkanımız üzerine bir yük! Bu konularda azami dikkat gerekiyor, mesele Şebnem Bursalı hanımefendi değil. Bu görgüsüzlük bir simgedir.”
“Vatandaşın partimizi eleştirdiği kibir, tepeden bakma, halka hizmetkar olmaktan başka jakoben tavırlar sergileme gibi durumların gün yüzüne çıkma durumu tam olarak bu! Bana o ıstakozlu fotoğrafı benzincide çalışan emekçi arkadaşımız gösterdi. Siz böyle duruyorsunuz ama durum bu dedi. Biz de artık patlama noktasına geldik. Bu tür paylaşımlar yapan arkadaşlar lütfen partiden defolup gitsinler”
“Millet ekonomiyle savaş halinde pazar sehpaları altından domates toplayan vatandaşlarımızı gözümüzle görüyoruz. Zengin olmak suç değil kınanacak bir şey değil eğer helal yollardansa ama bunu göze sokmanın ne anlamı var! Milletimizin bam telleriyle oynamayın, bize kibirli dedirtmeyin, basın mensubu olun kimyager olun vekil olmak zorunda değilsiniz kardeşim! Benim vatandaşlarla samimiyetim var, vatandaşımızın net bir iletişim kurma talebi var. Vatandaş diyor ki AK Parti'de olabileceği kadar isim değişsin. Hem şahıs bazında hem de anlayış bazında değişiklik isteniyor”
“İlçe belediyelerinde il belediyelerinde bazı kötü kokular burnumuza geliyor. Bunlardan kurtulmamız lazım. Karnımdan konuşmayacağım karnımızdan konuşa konuşa adamlar Yozgat'a kadar geldiler. Beytülmalı kursağına sokan kimse Allah belasını versin! Burada kim eksik ve defoluysa AK parti genel merkezi şahin gibi adamın tepesine çöksün! Yargılama mekanizmasını çalıştırmamız lazım.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
“Adaletten uzak olduğumuz sürece bizi son derece kötü günler bekliyor her zaman adil olacağız. Hukuk mekanizmasını işleteceğiz. Kursağına haram girenler hakkında hukuku işleteceğiz. Mercedes S serisi, Maybach, Audi A8'ler artık bürokratlarda valilerde kaymakamlarda vatandaşlar bu arabaları görmek istemiyor. Bu konu artık başka bir seviyeye ulaştı bundan vazgeçmemiz gerekiyor.”
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda