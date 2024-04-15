Fatih Altaylı, Şebnem Bursalı'nın Istakoz Mekanını Değerlendirdi: 'Girmek İçin 100 Metre Yatın Olması Lazım'

Gazeteci Fatih Altaylı, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'da Istakoz yediği yat kulübüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bursalı'nın fotoğraf paylaştığı Yacht Club de Monaco ile ilgili 'Avrupa'nın girilmesi en zor kulüplerinden birisi' değerlendirmesi yapan Altaylı, 'Buraya girmek için 100 metrelik yatın falan olması lazım veya çok köklü bir aileden yatçı olmak lazım' dedi.