Fatih Altaylı, Şebnem Bursalı'nın Istakoz Mekanını Değerlendirdi: 'Girmek İçin 100 Metre Yatın Olması Lazım'
Fatih Altaylı, Şebnem Bursalı'nın Istakoz Mekanını Değerlendirdi: 'Girmek İçin 100 Metre Yatın Olması Lazım'
Gazeteci Fatih Altaylı, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'da Istakoz yediği yat kulübüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bursalı'nın fotoğraf paylaştığı Yacht Club de Monaco ile ilgili 'Avrupa'nın girilmesi en zor kulüplerinden birisi' değerlendirmesi yapan Altaylı, 'Buraya girmek için 100 metrelik yatın falan olması lazım veya çok köklü bir aileden yatçı olmak lazım' dedi.
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AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'da yediği Istakozu sosyal medya hesabından paylaşmasına tepkiler sürerken, ıstakoz paylaşımının yapıldığı mekanla ilgili gazeteci Fatih Altaylı'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.
Altaylı, YouTube kanalı üzerinden yaptığı değerlendirmede, Bursalı'nın gittiği kulübün ulaşılması zor bir yer olduğunu söyledi. Altaylı, 'Yacht Club de Monaco, Avrupa'nın girilmesi en zor kulüplerinden birisi. Buraya girmek için 100 metrelik bir yatın olmalı veya çok eski, köklü bir aileden yatçı olmak lazım' dedi.
Altaylı açıklamasının devamında şunları söyleri: 'Gittikleri yer muazzam bir yer. Orada yemek yiyorlar, yesin kimsenin bir şey dediği yok. Herkes ıstakoz yiyebilir ayıp da bir şey yok. Ama dünyanın en elit kulübünde ıstakoz yiyip, bunu da milletin açlıktan öldüğü bir ortamda paylaşırsan elbette eleştirilirsin' dedi.
Kulüp menüsünde yer alan fiyatların pahalı olmadığını da söyleyen Altaylı, "Yat kulübünde ıstakoz yemek İstanbul'da iskender yemekten daha uygun. Şebnem Bursalı çıksa 'Ya ucuz diye oraya gittim' dese yeridir." ifadelerini kullandı. 📹
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