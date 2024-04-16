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Istakoz Paylaşımıyla Gündem Olmuştu: AK Parti Milletvekili Şebnem Bursalı’nın Lüks Merakı Gündemde

Istakoz Paylaşımıyla Gündem Olmuştu: AK Parti Milletvekili Şebnem Bursalı’nın Lüks Merakı Gündemde

Şebnem Bursalı
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.04.2024 - 15:04

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, bayramda dünyanın en lüks mekanlarından birinde yediği ıstakozu paylaşması gündem olmuştu. Kendi partisinden bazı kişilerden de tepki gören Bursalı, olayın gündem değiştirilmek için kullanıldığını söylemişti. Şebnem Bursalı’nın lüks markaların pahalı ürünlerini taktığı fotoğraflar da konuşulmaya başlandı.

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Eski gazeteci Şebnem Bursalı, AK Parti’den siyasete atılmış ve İzmir milletvekili olarak Meclis’te yer almıştı.

Eski gazeteci Şebnem Bursalı, AK Parti’den siyasete atılmış ve İzmir milletvekili olarak Meclis’te yer almıştı.

Şebnem Bursalı’nın, dünya jet sosyetesinin uğrak yerlerinden olan Monaco Yat Kulübü’nden yaptığı paylaşım sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Şebnem Bursalı’nın, dünya jet sosyetesinin uğrak yerlerinden olan Monaco Yat Kulübü’nden yaptığı paylaşım sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Türkiye’de milyonlarca insan açlık sınırının altında yaşarken, Şebnem Bursalı’nın yediği ıstakozu paylaşması AK Parti’den de bazı isimlerin tepkisini çekmişti.

Türkiye’de milyonlarca insan açlık sınırının altında yaşarken, Şebnem Bursalı’nın yediği ıstakozu paylaşması AK Parti’den de bazı isimlerin tepkisini çekmişti.

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre; Şebnem Bursalı’nın ünlü markaların takılarına da düşkünlüğü var.

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre; Şebnem Bursalı’nın ünlü markaların takılarına da düşkünlüğü var.

Kaynak

Şebnem Bursalı’nın, annesinin mezarını ziyarette taktığı Louis Vuitton marka bilekliğin fiyatının 6 bin 900 dolar yani yaklaşık 224 bin 101 lira olduğunu görülüyor. Yine birlikte taktığı LW marka bileziğin fiyatı da 7 bin 950 dolar. O da bugünkü kurla yaklaşık 259 bin 808 bin TL.

Şebnem Bursalı’nın, annesinin mezarını ziyarette taktığı Louis Vuitton marka bilekliğin fiyatının 6 bin 900 dolar yani yaklaşık 224 bin 101 lira olduğunu görülüyor. Yine birlikte taktığı LW marka bileziğin fiyatı da 7 bin 950 dolar. O da bugünkü kurla yaklaşık 259 bin 808 bin TL.
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Şebnem Bursalı’nın oy kullanırken taktığı beyaz bileklik ise firmanın sitesinde 15 bin dolar olarak görülüyor. Yani yaklaşık 487 bin 141 TL.

Şebnem Bursalı’nın oy kullanırken taktığı beyaz bileklik ise firmanın sitesinde 15 bin dolar olarak görülüyor. Yani yaklaşık 487 bin 141 TL.

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Cindirella Man

Allah tez elden ölmüşlerine kavuştursun inşallah