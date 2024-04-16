Istakoz Paylaşımıyla Gündem Olmuştu: AK Parti Milletvekili Şebnem Bursalı’nın Lüks Merakı Gündemde

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, bayramda dünyanın en lüks mekanlarından birinde yediği ıstakozu paylaşması gündem olmuştu. Kendi partisinden bazı kişilerden de tepki gören Bursalı, olayın gündem değiştirilmek için kullanıldığını söylemişti. Şebnem Bursalı’nın lüks markaların pahalı ürünlerini taktığı fotoğraflar da konuşulmaya başlandı.