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Baraja Atlayarak İntihar Girişiminde Bulunan Kişiyi Vatandaşlar Kurtarmak İsteyince İtiraz Etti

Baraja Atlayarak İntihar Girişiminde Bulunan Kişiyi Vatandaşlar Kurtarmak İsteyince İtiraz Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 13:13

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Tokat’ta yaşanan olayda Almanya’da yaşadığını söyleyen bir vatandaş baraja girerek intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle kurtarılan vatandaş, ekiplere isyan etti.

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İntihar girişiminde bulunan vatandaşın yanına giden ekipler kurtarmak istediklerinde “Beni bırakın.” cevabıyla karşı karşıya geldi.

İntihar girişiminde bulunan vatandaşın yanına giden ekipler kurtarmak istediklerinde “Beni bırakın.” cevabıyla karşı karşıya geldi.

Kurtarılmayı reddeden vatandaş sandala çıkmayınca ekipler kolundan tutarak kıyıya kadar götürdü.

Kurtarılmayı reddeden vatandaş sandala çıkmayınca ekipler kolundan tutarak kıyıya kadar götürdü.

Ardından ise vatandaş neden müdahele ettiklerini sorarak maddi sıkıntıdan kaynaklı intihar etmediğini söyledi.

Ardından ise vatandaş neden müdahele ettiklerini sorarak maddi sıkıntıdan kaynaklı intihar etmediğini söyledi.

İşte o anlar 👇

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