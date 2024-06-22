Maç Heyecanıyla Alman Polise Türkiye Atkısı Takan Taraftarla Polisin Tebessüm Ettiren Anları

Almanya’da maç için bir araya gelen Türkler Alman polisle yaşadıkları tatlı anı paylaşmasıyla sosyal medyada gündem oldu. O anlar hepimizin içini ısıttı.
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Güvenliği sağlamak için kalabalıkla birlikte duran Alman polis ile Türk vatandaşlardan biri sohbet ediyordu.
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Ardından ise arkalarında duran bir başka vatandaş Alman polisin boynuna Türkiye atkısı taktı.
Alman polis de normal karşılayarak Türklerle fotoğraf çekinmeye başlayınca ortaya çıkan anlar tebessüm ettirdi.
İşte o anlar 👇
Gelen yorumlar da bu şekilde oldu. 👇
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Alman polisi, Türklerin taşkınlık yapmayıp, insan gibi eğlenmelerinden mutlu olduğu için onlara eşlik etti. Çünkü bu pek kolay kolay rastladığı bir durum değil.
🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂 guzeldi