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Maç Heyecanıyla Alman Polise Türkiye Atkısı Takan Taraftarla Polisin Tebessüm Ettiren Anları

Maç Heyecanıyla Alman Polise Türkiye Atkısı Takan Taraftarla Polisin Tebessüm Ettiren Anları

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 11:06

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Almanya’da maç için bir araya gelen Türkler Alman polisle yaşadıkları tatlı anı paylaşmasıyla sosyal medyada gündem oldu. O anlar hepimizin içini ısıttı.

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Güvenliği sağlamak için kalabalıkla birlikte duran Alman polis ile Türk vatandaşlardan biri sohbet ediyordu.

Güvenliği sağlamak için kalabalıkla birlikte duran Alman polis ile Türk vatandaşlardan biri sohbet ediyordu.

Ardından ise arkalarında duran bir başka vatandaş Alman polisin boynuna Türkiye atkısı taktı.

Ardından ise arkalarında duran bir başka vatandaş Alman polisin boynuna Türkiye atkısı taktı.

Alman polis de normal karşılayarak Türklerle fotoğraf çekinmeye başlayınca ortaya çıkan anlar tebessüm ettirdi.

Alman polis de normal karşılayarak Türklerle fotoğraf çekinmeye başlayınca ortaya çıkan anlar tebessüm ettirdi.

İşte o anlar 👇

Gelen yorumlar da bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar da bu şekilde oldu. 👇
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Blau und Marchen

Alman polisi, Türklerin taşkınlık yapmayıp, insan gibi eğlenmelerinden mutlu olduğu için onlara eşlik etti. Çünkü bu pek kolay kolay rastladığı bir durum değil.

makalele

🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂 guzeldi